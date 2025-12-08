Duplice intervento dei Carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi sull’asse viario della Strada Statale 189 (Palermo-Agrigento), culminato con l’arresto di due palermitani e la segnalazione alla Prefettura di altri tre giovani per detenzione di droga.

L’operazione rientra nei servizi intensificati di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La fuga sulla Statale 189 e il ritrovamento del crack

Il primo e più significativo intervento è avvenuto a Castronovo di Sicilia. Una pattuglia in servizio ha incrociato un’auto con a bordo due uomini, entrambi palermitani di 47 e 51 anni, noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Alla vista della gazzella, i due indagati hanno manifestato subito nervosismo, aumentando repentinamente la velocità della vettura nel tentativo di eludere il controllo. Il gesto non è sfuggito ai Carabinieri, che li hanno bloccati dopo un breve inseguimento.

Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i militari hanno sciolto ogni dubbio: all’interno di un’intercapedine creata appositamente nel pianale lato passeggero, sono stati rinvenuti 50 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato.

I due sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha successivamente convalidato gli arresti.

Tre giovani segnalati per possesso di hashish

Contestualmente, e sempre lungo l’arteria della SS 189, è stata condotta un’ulteriore attività di controllo alla circolazione stradale. Durante questa verifica, i Carabinieri hanno fermato altri tre giovani palermitani, di età compresa tra i 20 e i 25 anni.

La perquisizione ha permesso di rinvenire modiche quantità di hashish. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Palermo quali assuntori di sostanza stupefacente, con il rischio di ritiro della patente e altre sanzioni amministrative.

Gli interventi della Compagnia di Lercara Friddi evidenziano il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga, un fenomeno che spesso sfrutta le principali vie di comunicazione per raggiungere i centri di spaccio.