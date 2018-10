E’ stato bloccato nel pomeriggio il trasferimento di 20 cani dall’ex mattatoio comunale di Palermo, da parte della ditta Ati Dogs Town, che ha vinto un bando da 380 mila euro, per portare gli animali a gruppi di venti in una struttura della Campania.

“Il trasferimento è stato bloccato dal responsabile della Asp – spiega il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli comunale – perché l’aggiudicatario si è presentato con mezzi non omologati. Dopo aver sollevato in questi giorni dubbi sul bando e sulla procedura di trasferimento dei cani – aggiunge Ferrandelli, che ha chiesto il sequestro dei furgoni con le gabbie – poco fa è stato respinto il trasferimento alla nostra presenza.

“Ho sentito l’assessore comunale Sergio Marino al quale ho chiesto di sospendere – afferma – in autotutela l’efficacia del bando fino ad ulteriore verifiche su legittimità e conformità dell’aggiudicatario. Una azienda che si presenta con mezzi non a norma e inadeguati, in spregio alle normative, non ci fa ben sperare sul destino degli animali”.

Intanto questo pomeriggio, presso la Sala rossa dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è riunita la Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo in Sicilia. Al termine dei lavori, il Presidente, Tommaso Calderone ha dichiarato: “La commissione speciale sul randagismo da me presieduta ha proceduto in sede di rielaborazione e coordinamento dei testi di legge presentati ad adottare un testo unitario che costituirà nelle prossime settimane, con il concorso fondamentale di tutte le parti politiche, dell’ assessore Razza, degli uffici e dell’associazionismo, la base di un approfondito esame parlamentare, finalizzato alla predisposizione di un testo legislativo da sottoporre al vaglio dell’aula”.

“Il documento – conclude il Deputato di Forza Italia – dovrà finalmente porre le premesse per la risoluzione del fenomeno del randagismo, in modo da consentire anche risparmi di spesa e maggiori margini di intervento ai comuni”.