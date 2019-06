al Maas di Catania e nella sede di Sicindustria

Due focus a Palermo e Catania sulla Blockchain e sulla tracciabilità agroalimentare. Anche il Movimento 5 Stelle sarà presente, con la deputata regionale Jose Marano, a due eventi dedicati ad agrifood, intelligenza artificiale e tecnologia Blockchain che si svolgeranno giovedi 6 e venerdi 7 giugno al Maas di Catania e nella sede di Sicindustria a Palermo, organizzati da Ofcs.Report e ResOnNetwork/Fondazione Margherita Hack.

“La Blockchain rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di una nuova economia in Sicilia ed il momento storico è favorevole – spiega Marano – anche perché con l’ultima legge di bilancio nazionale sono state stanziate risorse per blockchain, l’Intelligenza Artificiale e Internet of Things per il triennio 2019-2021, mentre in Sicilia c’è un disegno di legge M5S, che ho presentato all’Ars, sull’applicazione della Blockchain nell’agro-alimentare”.

Lo scorso 9 marzo si era gà tenuto a Catania il primo convegno sulla Blockchain, organizzato dalla deputata Regionale Jose Marano, portavoce M5S proponente del disegno di legge “Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale “Blockchain” per l’applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari”, depositata all’Ars nello scorso agosto.