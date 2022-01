Subito virale la denuncia di Massimo Minutella: "Palermo è invivibile"

BlogSicilia è sbarcato anche su TikTok, il sempre più popolare social media di condivisione di video ed è subito boom.

Sì, perché i nostri video, in sole 24 ore e in maniera spontanea, hanno già collezionato 20mila visualizzazioni e quasi 200 follower, in costante crescita.

Virale, tra l’altro, è diventata la denuncia di Massimo Minutella: “Palermo è una città invivibile” con 14mila visualizzazioni – dato destinato a crescere – e oltre 40 commenti che condividono il parere del conduttore di Casa Minutella, in onda ogni martedì e giovedì su BlogSicilia.it.

Alcuni commenti. Rekk.87 scrive: “La verità dice! Io vivo a Milano… amo la mia città… ma qui il sindaco lo sa fare… i mezzi funzionano, non c’è spazzatura”. E Gaetano: “Mi dispiace dirlo. I primi a cambiare devono essere gli stessi cittadini e poi l’amministrazione”.

Molti hanno commentato con la “pura verità”. E scrive bruttomavero: “Sono andato a Palermo con la mia compagna che è di Rio de Janeiro: è stata una botta al cuore. Mi ha detto che è la città più sporca che abbia mai visto”.

Poi, a proposito dei rifiuti ingombranti, rimarcati da Minutella durante la discussione con Giusto Catania, FrancescoA rincara la dose: “Chi glielo dice all’assessore che il servizio di smaltimento dei rifiuti ingrombranti non funziona? È da prima di Nataale che aspetto i funzionari!”.

Insomma, il profilo di TikTok di BlogSicilia parte col botto. Per seguirci anche lì, basta andare su www.tiktok.com/@blogsicilia, partecipando così alle discussioni sui video che andremo a condividere ogni giorno. Troverete le clip estratte dal meglio della nostra produzione video.