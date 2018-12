Venerdì 7 dicembre a partire dalle 21

Sulla rampa di lancio la Gran Cena dei XII° Blues & Wine Awards, collegati alla XVI° Edizione del Blues & Wine Soul Festival. Grandi Aziende e splendidi Vini, dal Veneto alla Sicilia.

Dopo le stupende serate estive, che anche quest’anno hanno toccato piazze storiche e località e strutture meravigliose, in posti come : Scala dei Turchi di Realmonte (Lounge Beach e Masseria Agnello), Taormina (Hotel Metropole), Cefalù (Sea Palace Hotel), Sciacca (Verdura Resort), Civitella d’Agliano VT (Cantina Sergio Mottura), arrivano al loro dodicesimo anno i “Blues & Wine Awards” del Blues & Wine Soul Festival, che ormai da anni hanno messo in campo una nuova importante formula, che ne ha consacrato definitivamente il successo.

Sarà ancora il famoso Ristorante “Nangalarruni” di Castelbuono, dello Chef Peppe Carollo, giorno 7 Dicembre alle ore 20,30, ad ospitare la sempre divertente serata di Gala in cui si contenderanno il titolo ben 18 vini, nelle varie selezioni di : spumanti, bianchi, rossi e da dessert.

Dieci Aziende Vinicole quest’anno accedono con i loro Vini alla finale, su un totale di ventuno che sono state scelte per il Circuito estivo degli spettacolari Gran Galà del Festival.

Sempre Aziende Top dal Veneto, al Lazio, alla sempre ricca pattuglia di Aziende siciliane, vedranno sfilare i loro 18 ottimi Vini, per un parterre che si annuncia sempre entusiasmante e che per la prima volta vedrà in ognuna delle 4 diverse Selezioni in concorso (Spumanti, Bianchi, Rossi e da Dessert), prodotti realizzati con vitigni diversi per ogni bottiglia tra quelle finaliste.

Un percorso entusiasmante anche stavolta, dall’estremo Nord all’estremo Sud, visto che si contenderanno le 3, 4 o 5 B assegnate dal Festival, i prescelti eccellenti Vini di Aziende che vanno dal Veneto alla Sicilia , quali : Bisol (Veneto), Maeli (Veneto), Sergio Mottura (Lazio) e le siciliane : Planeta, Colomba Bianca, Feudo Disisa, Carlo Hauner, Alessandro di Camporeale, Feudo Principe di Corleone e Luna Sicana.

Quest’anno la giuria è composta da: Joe Castellano, Presidente; Peppe Carollo, titolare Nangalarruni Uva Club, Marco Caico Maccarrone, titolare ristorante Caico e sommelier; Francesco Caminita, titolare società ecommerce InSicilia; A. Di Cristina, sommelier ed esperto Wine&Food; Stefania Lena, enologo e titolare azienda Abbazia Santa Anastasia; Andrea Zanfi, scrittore giornalista ed editore del vino; Davide Merlino, azienda Lumaca Madonita; Mimmo Callari esperto di vini e di arte; Costanza Costaguti, erede Ignazio Florio.

L’appuntamento finale del Blues & Wine per la parte più dedicata al Vino delle Aziende che durante l’estate animano le notti del Festival, è stato voluto ormai da anni sempre dal creatore e patron dello stesso Festival, ossia dall’artista siciliano del Soul e del Blues, Joe Castellano (ormai conosciuto a livello internazionale), che attraverso questo speciale riconoscimento ha voluto premiare eccellenti etichette e grandi personaggi del Vino, della Musica, del migliore Food e del Giornalismo, a cui viene regalata ogni anno anche una grandissima promozione, grazie pure all’entusiasmante circuito delle tappe sicule e dello Stivale Italico, proposto dal medesimo Festival e dagli eventi ad esso connessi.

Ogni anno splendida Musica e gustosissime ed entusiasmanti degustazioni . E così tra grandi Galà/concerto in : importanti Cantine, eleganti Hotel e Resort ed ancora in Castelli, Casali, Ville e luoghi di charme, importanti Club sul mare, o ancora nelle Piazze storiche di deliziosi borghi o di importanti città (con coinvolgimento di limitrofi ristoranti di valore), sono andate in scena ancora una volta – e per il 16°anno – le celebri Notti del Blues & Wine Soul Festival . Nel 2018 sono state scelte anche le bellissime piazze storiche di Mazara del Vallo (TP), e Comitini (AG).

Lo Staff, il pubblico delle serate estive ed amici Sommelier, Ristoratori, Chef, Albergatori, a cui sono stati preventivamente sottoposti gli assaggi, hanno votato in preselezione per la “Notte dei Blues & Wine Awards”,come ormai da prassi ben 18 vini finalisti.

Accanto all’Organizzazione della manifestazione, sempre importanti Media Partner, come l’elegante Rivista “Bubble’s Italia”, edita dal celebre scrittore del Vino Andrea Zanfi.

Un albo d’oro ricchissimo, quello dei “Blues & Wine Awards”, che negli anni tra gli altri ha visto premiare personaggi storici del Vino italiano, come : Diego Planeta, Carlo Hauner, Lucio Caputo, Pippo Pollara (con targa speciale) o Claudia Ferraresi (Signora del Barolo), Michele Shah, o ancora del Food come : Andy Luotto, Crescenzo Scotti, Peppe Carollo e tanti altri.

Il “Blues & Wine Award” è andato negli anni anche a personaggi della “comunicazione” collegata al mondo del Vino/Food, come è stato per Bruno Gambacorta (rubrica “Eat parade” del Tg2 Rai), o come Andrea Zanfi (scrittore di importantissimi volumi sul mondo enologico), Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano), o come Nicola Dante Basile (celebre firma delle pagine de “Il Sole 24 Ore”), o come l’estate scorsa ancora il Direttore Marcello Masi per “I Signori del Vino” in onda su Rai 2 e la giornalista Eleonora Cozzella – responsabile delle guide Food & Beverage – de L’Espresso e de La Repubblica, per il suo libro “Pasta Revolution”.

Per la Musica, hanno avuto riconosciuto il prestigioso Award negli anni passati, leggende della Musica mondiale come : Al McKay (storico chitarrista e Band Leader degli Earth Wind & Fire), J.T.Taylor (splendido cantante dei Kool & The Gang), il Re del Rock’n’ Soul Solomon Burke (grande amico di Joe Castellano), o la leggendaria Band di James Brown, venuta appositamente solo ad Agrigento nel 2007, per onorare il premio e la memoria del famosissimo Leader, pochi mesi prima scomparso.

Assieme a loro, l’ Award è stato attribuito anche ad icone della scena italiana ed internazionale come Paolo Conte, Renzo Arbore o Carlo Massarini . Ed ancora a bluesmen o blueswomen di immenso talento, come : Sherman Robertson, Sherrie Williams, Chris Cain, Lee Brown, Junior Watson, il povero Eric Guitar Davis, o James Owens.

Come voluto fortemente dal Blues & Wine da un paio di anni, infine, oltre alle qualità organolettiche di ogni vino, si è voluto premiare, con apposita voce di punteggio, anche il “rapporto qualità/prezzo” alla Cantina, di ognuna delle tipologie di bottiglie selezionate.

Le Aziende che si vedranno attribuite le “B” del Festival, avranno ancora fino a Giugno prossimo una grandissima promozione e da quest’anno vedranno riconosciuti anche possibili accordi di commercializzazione dei loro prodotti negli USA ed a livello internazionale.

Sono già in lavorazione importantissime nuove idee di Joe Castellano per i Grandi appuntamenti del Blues & Wine Soul Festival 2019, che vedranno coinvolti anche nuove località e splendide strutture, nonchè il mondo della Moda e quello del migliore Design.