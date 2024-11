L'ultimo saluto a Gianluca Billitteri

Il rombo dei motori delle automobili che tanto amava, le note delle sue canzoni preferite e le lacrime dei moltissimi amici e parenti hanno accompagnato Gianluca Billitteri nel giorno del suo funerale. Un’intera comunità si è stretta attorno al ricordo del trentaduenne, morto tragicamente in un incidente stradale verificatosi nella notte tra il 21 e il 22 novembre in viale Regione Siciliana, a Palermo. Nella chiesa della Madonna del Rosario, in piazza Pietro Micca, si è raccolta una folla immensa: amici, conoscenti e familiari, tutti uniti nel dolore. Gianluca, giovane originario del quartiere Boccadifalco, era un volto familiare nella zona.

La passione per le Alfa

Tra i tanti amici che condividevano con lui l’amore per i motori e il fascino delle Alfa Romeo, c’erano i suoi compagni “alfisti”. Billitteri, vicepresidente del prestigioso “The Best Club Alfa”, viveva questa passione in ogni momento, e proprio al volante della sua amata Alfa Romeo 156 si trovava quella fatidica sera. “Ci mancherai Gianluca – dice una donna in lacrime – eri una persona solare, sempre sorridente e un gran lavoratore, sii l’angelo dei tuoi amici, dei parenti e della tua amata fidanzata, proteggili da lassù”.

Incidente nella notte in piazza Amendola, uomo ubriaco danneggia 10 auto

Intorno alla mezzanotte, un’Audi A3 ha perso il controllo in piazza Amendola, a Palermo, provocando un incidente che ha coinvolto nove veicoli parcheggiati. Il fragore dello schianto ha allertato residenti e automobilisti di passaggio.

Il conducente in stato di ebbrezza Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, hanno constatato lo stato di ebbrezza del conducente, un 37enne palermitano identificato come B.G. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, con conseguente ritiro della patente e denuncia. L’intervento dei sanitari Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L’impatto è avvenuto in un momento in cui non transitavano pedoni e i proprietari delle auto danneggiate si erano già allontanati. Le nove auto in sosta hanno riportato gravi danni. Tra i veicoli coinvolti figurano una Mini Cooper, una Lancia Musa, una Citroen C3, una Chevrolet Captiva, una Renault Koleos, una Nissan Qashqai, una Ford, una Mitsubishi e una Jeep Renegade. Scatta il sequestro dell’auto L’Audi A3 del 37enne, anch’essa gravemente danneggiata, è stata sequestrata. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le indagini sono attualmente in corso

