Due uomini, un gambiano e un maliano, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba sulla Strada Provinciale 60, in direzione Santa Croce Camerina, nella contrada Magazzè di Ragusa. I due viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata (600 cc) che, all’altezza della centrale elettrica, si è scontrata con un furgone Berlingo. Il conducente della moto, di nazionalità gambiana, è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Il passeggero maliano, invece, ha riportato ferite più gravi ed è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’ospedale Guzzardi. L’uomo lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Le indagini

Dalle prime indagini condotte dai Carabinieri, è emerso che entrambi gli uomini, regolarmente residenti in Italia, erano sprovvisti di patente di guida e la moto non era assicurata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

Donna travolta da moto in via Roma, è grave

Una donna di 60 anni è stata travolta da una moto in via Roma, vicino alle strisce pedonali. La donna stava tornando a casa con la spesa quando è stata investita dal mezzo a due ruote. Soccorsa dai passanti, è stata portata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

Residenti chiedono più sicurezza, troppi incidenti in via Roma

Da tempo i residenti denunciano la velocità eccessiva in via Roma, una delle strade più trafficate della città. Il vicepresidente della circoscrizione Nicolao ha proposto l’installazione di dissuasori di velocità. Secondo i dati del Comune, via Roma è tra le strade con più incidenti della città. A maggio si era parlato di istituire la Zona 30.

Incidente mortale a Palermo, 32enne perde la vita in viale Regione Siciliana

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.

Impatto fatale contro il guardrail

L’Alfa Romeo 159, unica vettura coinvolta nell’incidente, è uscita di strada impattando contro il guardrail. Il conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto sul colpo. Viale Regione Siciliana è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi, la rimozione dei detriti e i rilievi da parte della polizia municipale e della polizia.

