I Queen Rivivono al Tramonto: Serata Tributo con i Bohemian Rhapsody al Monkey Beach Club

Marsala

Preparatevi a rivivere la magia e l’energia dei Queen in una serata indimenticabile. Venerdì 22 agosto alle ore 21:30, la tribute band Bohemian Rhapsody salirà sul palco del Monkey Beach Club in contrada Spagnola, 20 a Marsala, per un concerto live che farà vibrare la costa.

Incastonata nella suggestiva cornice estiva del litorale marsalese, la serata offrirà un’immersione totale nelle atmosfere che hanno reso immortale la band di Freddie Mercury.

I Bohemian Rhapsody, noti per la loro fedeltà sonora e la travolgente presenza scenica, ripercorreranno i più grandi successi dei Queen, da “Bohemian Rhapsody” a “We Will Rock You”, da “Somebody to Love” a “Don’t Stop Me Now”.

Un’occasione unica per cantare a squarciagola le canzoni che hanno fatto la storia del rock, in una location d’eccezione come il Monkey Beach Club, conosciuto per i suoi eventi estivi e l’atmosfera vibrante.

L’appuntamento è per tutti gli amanti della buona musica e per chiunque voglia trascorrere una serata di fine estate all’insegna delle emozioni e del divertimento. Si consiglia di contattare il locale per informazioni su eventuali prenotazioni di tavoli o biglietti.

Riepilogo Evento:

* Cosa: Concerto live della tribute band “Bohemian Rhapsody”

* Quando: Venerdì 22 agosto, ore 21:30

* Dove: Monkey Beach Club, Contrada Spagnola, 20, Marsala

* Ingresso: Contattare il locale al 335 878 0196

Luogo: Monkey Beach Club, Contrada Spagnola, 20, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Bohemian Rhapsody – Il Tributo ai Queen

Link: https://fb.me/e/3tRqVAoSi

