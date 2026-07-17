Bollino rosso sia per gli incendi che per i colpi di calore, 39 gradi oggi a Palermo ma grande caldo in tutta la Sicilia che si prepara a vivere la giornata più afosa di questa ondata di calore.

Palermo da bollino rosso: attesi 39 gradi reali

L’attenzione principale è rivolta su Palermo, dove è stata dichiarata l’allerta rossa (Livello 3) per le ondate di calore. In città la temperatura massima percepita sfiorerà i 39 gradi. Queste condizioni meteorologiche a rischio persisteranno anche per la giornata di domani (18 luglio), richiedendo interventi di prevenzione per la popolazione più fragile (anziani, bambini e soggetti a rischio). Sul fronte del rischio incendi, Palermo si trova in uno stato di “Attenzione” (colore rosso).

L’ordinanza che ferma le carrozze

L’assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, insieme al sindaco Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone, per l’intera giornata di oggi venerdì 17 luglio 2026, la sospensione della circolazione dei veicoli a trazione animale, con il conseguente blocco totale di ogni attività che comporti il movimento degli equidi.

“Si tratta di un provvedimento urgente e necessario – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli – adottato esclusivamente per garantire la tutela e il benessere dei cavalli presenti sul territorio comunale. Le temperature elevate previste dai bollettini della Protezione Civile impongono la massima prudenza e l’adozione di misure straordinarie per salvaguardare gli animali da condizioni climatiche che potrebbero compromettere seriamente la loro salute”.

Una task force per i controlli

“L’Amministrazione comunale – prosegue Ferrandelli – ha già attivato nella giornata odierna una task force di controllo, per verificare il rispetto del blocco della circolazione dei veicoli a trazione animale, prevista dall’ordinanza estiva, nella fascia oraria compresa tra le 11:30 e le 17:00, con verifiche affidate alla Polizia Municipale per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela degli animali”.

“Alla luce dell’aggravarsi delle previsioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di domani il blocco sarà esteso all’intero arco della giornata. È una scelta che mette al centro il diritto degli animali al benessere e rappresenta un atto di responsabilità nei confronti degli equidi e della città”.

“L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e i prossimi bollettini della Protezione Civile. Eventuali ulteriori provvedimenti saranno valutati e adottati tempestivamente qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario, sempre con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela del benessere animale”.

La situazione nelle altre città e province siciliane

L’allerta non riguarda solo il capoluogo. L’intera isola è di fatto spaccata in due tra temperature roventi e un altissimo rischio di roghi alimentato dai bassi tassi di umidità nelle zone interne (fino al 20%).

Riscio incendi

Rischio Incendi con allerta rossa oltre che a Palermo, per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Messina. In queste aree le condizioni meteo-climatiche sono tali da poter generare incendi di intensità molto elevata e a propagazione estremamente veloce. Allerta di coloro arancione, invece, per le province di Trapani, Ragusa e Siracusa.

Ondate di calore

Catania: oggi una giornata da Livello 2 (38 gradi percepiti), ma la situazione peggiorerà passando al livello 3 (bollino rosso) con temperature stabili a 38 °C per più giorni consecutivi. Messina: Si manterrà stabile su un livello di allerta arancione sia oggi che domani, con una temperatura massima percepita di 38 gradi.