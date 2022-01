In tutto 5 veicoli sono stati avvolti dai roghi nella notte

Tre auto e due furgoni a fuoco a Palermo nelle ultime 48 ore. Un furgone e un’auto di due commercianti sono andati in fiamme la notte tra mercoledì e giovedì in via Aloi, nel quartiere Bonagia. Il rogo ha coinvolto il furgone di un titolare di una pescheria e una Golf del titolare di un’impresa di pulizie. I due hanno detto ai poliziotti che indagano di non avere subito minacce.

Roghi anche allo Zen

Altre due auto sono andate a fuoco allo Zen in via Nicolò Pensabene. I mezzi sono risultati rubati. Un’altra vettura, un Fiat Fiorino, di una commerciante è andata anch’essa in fiamme la scorsa notte in via Tommaso Natale. In questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri. In tutti gli incendi sono intervenuti i vigili del fuoco e sono in corso indagini per accertare le cause dei roghi.