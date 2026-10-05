Le parole dell'assessore

È stato pubblicato sul sito del Comune di Palermo l’elenco provvisorio del Bonus Affitto Regionale 2026, il contributo da 3 mila euro a sostegno delle spese di locazione. Su 8.708 domande presentate, 6.276 risultano provvisoriamente ammissibili e 2.432 provvisoriamente escluse. Chi è rimasto fuori ha, però, ancora una possibilità: può inviare osservazioni o documentazione integrativa entro le 23:59 del 15 ottobre 2026.

Cosa fare se la domanda è stata esclusa

Il punto da non perdere di vista, per i cittadini interessati, è la scadenza. Chi ha visto la propria domanda tra quelle momentaneamente escluse può presentare osservazioni o integrare la documentazione mancante scrivendo all’indirizzo di posta elettronica agenziasocialecasa.snodo@comune.palermo.it. Il termine è fissato alle 23:59 del 15 ottobre 2026. Dopo l’esame delle osservazioni, l’amministrazione pubblicherà gli elenchi definitivi, sulla base dei quali verranno poi erogati i fondi.

I numeri delle domande

Le pratiche pervenute sono state complessivamente 8.708. Al termine delle verifiche condotte dagli uffici dell’Area delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, 6.276 sono state giudicate provvisoriamente ammissibili e 2.432 provvisoriamente escluse. Con la pubblicazione dell’elenco provvisorio, il contributo entra nella fase finale dell’iter amministrativo, che si chiuderà con gli elenchi definitivi.

Le parole dell’assessore

Sul dato è intervenuta l’assessore alle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, Mimma Calabrò. “L’elevato numero di istanze esaminate conferma quanto il tema dell’abitare e del sostegno al reddito sia centrale per il nostro territorio”, ha dichiarato. “Gli uffici comunali, assieme alla rete del Terzo Settore e ai CAF, hanno lavorato per completare la fase istruttoria nei tempi previsti dalla Regione Siciliana”.

L’assessore ha poi rivolto un invito diretto ai cittadini: “Invitiamo chi ha riscontrato un’esclusione a consultare la propria posizione e a presentare le opportune osservazioni entro il termine del 15 ottobre per la corretta definizione della pratica”.

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