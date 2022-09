Tanti gli utenti in coda alla stazione Notarbartolo

Code interminabili ai punti informativi di Amat, a Palermo, per sfruttare il bonus trasporti, misura prevista nell’ultimo decreto aiuti votato a livello nazionale. Nonostante l’aumento delle postazioni destinate all’espletamento delle pratiche per gli abbonamenti, anche questa mattina si sono registrate lunghe code di richiedenti. Persone che hanno dovuto attendere anche decine di minuti in coda per potere utilizzare il voucher di 60 euro previsto dal Governo.

Bonus trasporti: code alla stazione Notarbartolo

Un servizio di cui si stanno occupando gli uffici di Amat, partecipata del Comune di Palermo che si occupa della gestione del trasporto pubblico in città. Fra i punti informativi interessati da una grossa affluenza anche quello della stazione Notarbartolo. Problemi immortalati in pieno da una foto scattata questa mattina proprio nell’impianto ferroviario dell’ottava circoscrizione. Più di cinquanta le persone in coda per potere richiedere il voucher. “E’ vergognoso che nel 2022 ci sia una disorganizzazione simile – commenta Tony Guarino, utente in coda -. Amat e il Comune non sono riusciti a gestire la situazione in maniera dignitosa, pur prevedendo un’enorme afflusso di persone”.

Come richiedere il voucher

Si tratta di un contributo che può arrivare a un massimo di 60 euro per rimborsare fino al 100% degli abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico. Nel dettaglio, il bonus “sarà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE”.

Per presentare la domanda è necessario visitare il sito bonustrasporti.lavoro.gov dalle 8 del mattino del 1° settembre (con accesso regimentato da un sistema di coda automatico) ed entrare nell’area riservata tramite lo SPID (con livello di sicurezza 2) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) e compilare i campi richiesti. Per potere richiedere il bonus, anzitutto, bisogna avere un reddito complessivo annuale che non supera i 35mila euro. Inoltre, l’abbonamento (annuale o mensile) deve essere acquistato entro il 31 dicembre del 2022. Si può richiedere pure per un minorenne a proprio carico.

Il bonus sarà erogato tramite voucher con un codice identificativo univoco e spendibile in un solo gestore di trasporto tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale e indicato nello stesso buono (che deve essere utilizzato entro il mese di emissione). Infine, il bonus si potrà richiedere fino a fine anno o fine al termine delle risorse disponibili.