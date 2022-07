La scoperta nella borgata di Romitello, a Borgetto

Macabra scoperta ieri nel tardo pomeriggio a Romitello, borgata di Borgetto, dove è stato trovato un sacchetto con un animale morto. In questa zona da qualche settimana sono in corso dei lavori di ristrutturazione della sorgente che oramai da tempo era in disuso e ricolma di rifiuti ed erbacce. L’episodio ha scosso il paese che è impegnato da mesi nella realizzazione del centenario dell’incoronazione della patrona di Borgetto, la Madonna del Romitello.

Il sacchetto nel costone

Questi lavori sono portati avanti da un gruppo di cittadini volenterosi che stanno dando il loro contributo nei ritagli di tempo. E’ stato uno di loro ad aver trovato questo sacchetto che era stato lanciato nella parete alta del costone che attornia la sorgente. E’ stato davvero notevole lo stupore quando ha raccolto il sacchetto per rimuoverlo. Dentro ha trovato un animale morto ed oramai in putrefazione, probabilmente a causa del gran caldo.

Lavori incessanti

E’ oramai da un mese che questi volontari del centenario dell’incoronazione di Maria Santissima del Romitello sono impegnati in questi lavori che mirano a riportare alla luce una storica sorgente che per secoli dissetava i tanti pellegrini che salivano verso Romitello. “Il nostro lavoro – racconta uno dei volontari amareggiato – lo stiamo facendo nelle ore libere che cerchiamo di ritagliare durante la giornata, quando si finisce di lavorare. Non stiamo guardando orario, lavoriamo sotto il sole per consegnare l’opera prima dell’evento del centenario”. La manifestazione è prevista per il prossimo mese di agosto.

“Un’azione indegna”

“Oggi un indegno – prosegue il volontario – ci ha fatto trovare una sorpresa, un sacchetto con dentro un animale in putrefazione. Un’azione indegna che va a colpire un intero popolo che vuole ritornare a riprendere le proprie tradizioni. Noi siamo scossi e dispiaciuti per quello che è successo”. Oltre alla ristrutturazione della sorgente con la storica fontana è in via di creazione anche una cappella con già l’immagine della Madonna, per cui questo gesto è stato visto anche come “mancato rispetto dell’immagine sacra.