Triste risveglio per la comunità di Borgetto. Si è spenta nella notte Elena Lo Baido, la moglie del sindaco Roberto Davì. Aveva solo 49 anni.

Da tempo Elena Lo Baido lottava contro un male incurabile che, nonostante le estenuanti cure, purtroppo non è riuscita a sconfiggere.

La notizia della sua morte ha lasciato nello sconforto non solo la comunità di Borgetto, ma anche quella di Partinico, dove Elena Lo Baido è nata e cresciuta, e dove viveva e lavorava, dietro il banco della rivendita di tabacchi di famiglia.

Era stimata ed amata da quanti hanno avuto il piacere di incontrarla nel proprio cammino. Tutti la ricordano come una donna gentile, dolcissima, sempre pronta ad aiutare il prossimo, una moglie e madre esemplare.

La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di via Bari a Partinico. I funerali si terranno domani alle 14,30 nella Chiesa Madre di Borgetto.

Ci stringiamo attorno alla famiglia di Elena Lo Baido, al marito, il sindaco di Borgetto Roberto Davi, ai suoi quattro figli, Giovanni, Chiara e i gemelli Pietro e Giorgia, alla famiglia Lo Baido di Partinico, all’intera famiglia Davì di Borgetto, in particolare alla collega Francesca Davi’, a cui esprimiamo un sincero sentimento di cordoglio e vicinanza nel dolore.

“Elena vive in Dio – scrive la giunta comunale di Borgetto nella pagina Facebook del sindaco Roberto Davì- In questo momento di grande dolore, l’intera Amministrazione si stringe con sincera vicinanza al nostro Sindaco, a Chiara, Giovanni, Pietro, Giorgia e a tutta la famiglia Davì/Lo Baido per la perdita della cara moglie: donna esemplare e madre amorevole. Alla famiglia giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze. Vi siamo vicini, l’Amministrazione Comunale e la comunità intera”.