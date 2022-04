Tanti i disservizi, strada chiusa al traffico

Oltre il danno, la beffa: sono giorni difficili quelli vissuti dai residenti dello stabile al civico 68 di via Ettore Ximenes, strada del quartiere di Borgovecchio di Palermo. Il palazzo si trova proprio accanto al luogo dove, nella serata di mercoledì 30 marzo, una casa è crollata al suolo. Ciò anche a causa delle forti raffiche di vento registrate in quei giorni sui capoluogo sicliano. Episodio che ha causato danni ingenti al palazzo limitrofo che, adesso, si trova “senza gas e con gli scarichi di alcuni piani fuori uso”.

I disagi dei residenti dello stabile accanto

A riferirlo sono gli stessi residenti dello stabile, che hanno aperto le porte della loro abitazione alle nostre telecamere. I segni di quanto avvenuto mercoledì sera sono decisamente evidenti. Muri crollati, calcinacci sparsi ovunque e una spaventosa apertura con sfondo cielo decisamente poco congeniale. I vigili del fuoco hanno continuato ad operare sul posto anche venerdì 1 aprile, mettendo in sicurezza quel che è rimasto in piedi della palazzina crollata al suolo. Rimane però da capire chi pagherà questi danni e, soprattutto, in quali tempi. Questo alla luce del fatto che, almeno all’apparenza, il palazzo crollato a Borgovecchio appariva disabitato da anni.

Frasca Polara: “Bisogna intervenire con urgenza”

A parlare della situazione vissuta dai residenti di Borgovecchio è il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara. “Ho chiesto che il Comune intervenga in danno ai proprietari della palazzina di via Ettore Ximenes lasciata in stato di abbandono da anni e parzialmente crollata a causa delle forti raffiche di vento. A seguito del sopralluogo condotto con la Protezione civile si è accertato che permane il rischio di ulteriori crolli e infatti è stato chiuso il tratto di strada adiacente l’immobile. Inoltre lo stabile vicino, abitato da diverse famiglie, ha subito ingenti danni e i residenti stanno subendo notevoli disagi. È evidente che questo stato di cose non può durare a lungo. Bisogna intervenire con urgenza”.

La situazione a Borgovecchio: strada chiusa al traffico

Residenti del palazzo che, come tutto il resto del quartiere di Borgovecchio, vivono ulteriori disagi post crollo. Tra questi, la chiusura al transito della parte finale di via Ettore Ximenes. Una chiusura decisa dalla Protezione Civile Comunale per motivi di sicurezza. Ciò in seguito a quanto avvenuto nella serata di mercoledì 30 marzo, quando parte della palazzina è venuta giù a causa del vento di scirocco che ha colpito il capoluogo siciliano. Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, che ha lavorato con l’appoggio di due camion e di una autovettura. La polizia municipale ha provveduto a chiudere al transito la strada all’incrocio con via Archimede. Ciò per favorire le operazioni di messa in sicurezza.