Il caso in via Archimede

Spazzatura, ingombranti e rifiuti speciali: il classico paesaggio da discarica abusiva che ormai siamo abituati a vedere fra le strade di Palermo. Un’incuria a cui la gente ha quasi fatto il callo, sconfortata dalla mancanza di contromisure nella lotta agli incivili. Qual è la sorpresa dunque? Che simili episodi si verifichino persino davanti a quelli che sono i presidi della raccolta differenziata, ovvero i centri comunali di raccolta.

Abbandoni di rifiuti nei pressi del centro di raccolta

Siamo infatti in via Archimede, cuore pulsante del quartiere di Borgovecchio. Qui, a pochi passi dalla struttura gestita da Rap e nelle immediate vicinanze di due plessi scolastici, si registra l’ennesimo cumulo di spazzatura. Un ammasso di rifiuti in cui è possibile trovare di tutto: dai classici sacchetti di indifferenziato al mobilio, passando per residuati edili ed elettrodomestici. Evidentemente, per alcuni soggetti, era troppo complicato fare qualche metro in più e conferire il tutto all’interno di una struttura adibita.

Camioncino sequestrato pieno di materassi

Catasta di spazzatura presente sul posto da giorni e che si ricrea puntualmente ogni qual volta Rap effettua un intervento di pulizia straordinaria. Una presenza alla quale si affianca, da diversi mesi ormai, un camioncino pieno di materassi. Un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, come riporta il cartello apposto sul cruscotto anteriore. Situazione che contribuisce ad acuire, se possibile, la condizione di degrado della zona, già gravata dai ben noti allagamenti stradali all’altezza di piazza della Pace.

Caso simile a quanto avvenuto in via Nicoletti

Situazione, quella vissuta nel quartiere di Borgovecchio, molto simile a quanto avviene in via Nicoletti, all’interno del quartiere di Tommaso Natale. Anche qui è presente un centro comunale di raccolta ma, all’imbocco della strada di raccordo della VII Circoscrizione, si creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Una lunga scia di rifiuti che tormenta le notti dei residenti, costretti a respirare i miasmi provenienti dalla coltre di spazzatura presente a bordo strada. Caso che non è nuovo purtroppo ed è stato più volte segnalato dai cittadini. La Rap, con le sue squadre, ha effettuato diversi interventi di pulizia straordinaria. Ma ciò purtroppo non basta. Dopo pochi giorni o addirittura dopo poche ore, la situazione torna ad essere nuovamente la stessa.