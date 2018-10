Il prossimo 8 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande del bando per le borse di studio della Quarto Savona Quindici. L’associazione ha infatti indetto nell’ambito del “Programma Borse di studio, I ciclo – anno 2018/2019”, un bando per l’assegnazione di una “Borsa di studio intitolata alla memoria di Antonio Manganelli”.

La borsa di studio, del valore complessivo di 5.000,00 euro, è destinata a giovani laureati in discipline giuridiche e/o economiche presso le università italiane. Requisiti essenziali sono il voto di laurea che non può essere inferiore a 100/110 e l’età massima di 33 anni alla data di scadenza del bando. Possono presentare domanda i soggetti in possesso di questi requisiti che non siano già destinatari di altre borse di studio, benefici economici, trattamenti retributivi ed emolumenti di qualsiasi genere, in corso dalla data di pubblicazione del bando fino all’erogazione finale della borsa.

Le domande da parte degli interessati dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 08 novembre 2018, unitamente alla scheda illustrativa del progetto di ricerca e alla documentazione richiesta. La Commissione esaminatrice valuterà i progetti dei candidati ed il loro percorso curriculare tramite criteri che assicurino il rispetto della trasparenza, correttezza, democraticità e meritocrazia. Il tema prescelto per l’anno accademico 2018/2019 riguarda le correlazioni esistenti tra mafia ed economia, con particolare attenzione al dato normativo e/o all’analisi economica delle aziende colpite dalla normativa antimafia. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’associazione: www.quartosavonaquindici.it