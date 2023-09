Le indagini e l'intervento della polizia

La polizia ha arrestato un ladro seriale palermitano accusato di almeno tre furti nel territorio cefaludese ai danni turisti. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato “Cefalù”. L’uomo ha rubato un borsello ad una turista inglese mentre stava salendo sul treno. Bloccato poco dopo ha ammesso di essere responsabile di altri furti in spiaggia.

L’episodio avvenuto lo scorso 20 agosto

Lo scorso 20 agosto, i poliziotti del citato commissariato erano stati raggiunti telefonicamente da un viaggiatore di un treno appena partito dalla stazione ferroviaria di Cefalù e diretto a Palermo che aveva segnalato l’avvenuto furto in danno di una turista inglese.

La donna, secondo il contenuto della segnalazione, sarebbe stata raggiunta alle spalle, in fase di salita sul convoglio, da uno sconosciuto, descritto compiutamente per abbigliamento e tratti somatici, che avrebbe compiuto il classico furto con strappo, portando via alla malcapitata un borsello contenente denaro, cellulare, carte di credito ed effetti personali, il cui ammanco diventa ancor più fastidioso quando colpisce chi sta trascorrendo un periodo di vacanza lontano da casa. Ad avvenuto furto, il ladro si sarebbe dileguato sulla banchina della stazione cefaludese.

La volante del commissariato, in base alla convinzione che il ladro potesse non essersi allontanato dalla stazione ferroviaria, ha compiuto parecchi giri nelle vicinanze del luogo fino ad individuare colui che somigliava alla descrizione fatta dal denunciante.

L’uomo ha ammesso il furto e restituito la refurtiva

L’uomo, raggiunto dagli agenti, ha ammesso il furto ed ha restituito il maltolto.

Sempre lo stesso palermitano si sarebbe reso responsabile di due furti compiuti in danno di alcuni bagnanti del litorale cefaludese. Stavolta, presa di mira una coppia di bagnanti italiani cui sono stati sottratti borselli contenenti cellulari, carte di credito ed addirittura vestiti, particolare che comprensibilmente ha creato parecchi problemi ai malcapitati.

Anche in questo caso l’uomo è stato individuato e raggiunto a breve distanza dall’avvenuto furto, dai poliziotti che gli hanno trovato addosso una sacca contenente oggetti ed articoli trafugati.

All’atto del controllo dei poliziotti, l’uomo indossava un orologio ed occhiali di marca che sono risultati appartenere ad una coppia di bagnanti francesi, anch’essi “colpiti” su spiaggia, Occhiali ed orologio sono stati restituiti.

Anche di quest’ultimo furto l’uomo, arrestato, dovrà rispondere.

Tutti gli oggetti trafugati sono stati restituiti alle vittime che hanno ringraziato la polizia per avere ridotto i disagi di una vacanza fattasi imprevedibilmente complicata. Indagini sono in corso per stabilire se il ladro seriale si sia reso responsabile di altri furti.