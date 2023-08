Il proprietario della due ruote ha lanciato subito l’allarme

I carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta elettrica un giovane palermitano di 24 anni. I militari sono stati chiamati dal fratello della vittima che tornando a casa aveva incrociato un giovane in sella a una e-bike che gli è sembrata familiare.

La fuga bloccata in tempo

I carabinieri sono riusciti a bloccare il ladro mentre cercava di raggiungere un furgone per portare via la bici. Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto per tentato furto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti del giovane.

Il precedente singolare

A proposito di furto di bici elettriche, proprio nel Trapanese c’è un recente precedente molto singolare. Nonostante l’invito a cena in un attimo si rimettono i panni dei ladri e rubano la costosa bici elettrica del proprietario di casa. In due furono arrestati per un furto in un’abitazione a Valderice. Il paradosso è che i ladri erano gli invitati a cena. Si trattava di due persone che, in virtù delle loro difficoltà economiche, avevano approfittato della generosità del padrone di casa. E alla fine questa generosità è stata amaramente tradita.

L’ospitalità tradita

L’uomo, 38 anni, senza fissa dimora, e la donna di 50 anni, residente in una comunità del trapanese, hanno approfittato dell’ospitalità dei padroni di casa. Infatti avevano trascorso la serata proprio in casa della vittima, dove saltuariamente i due eseguivano lavori domestici. In quell’occasione erano stati invitati a cena. Un gesto di gentilezza di cui i due hanno abusato perché avrebbero trafugato una bicicletta elettrica dal garage allontanandosi in direzione Trapani. Quando si è accorto della mancanza del mezzo, il proprietario di casa dava l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri che allertava le pattuglie in zona. Al termine di una scrupolosa ricerca, eseguita sia sul territorio di Valderice che su Trapani, i militari dell’arma intercettavano i due nei pressi di via Conte Agostino Pepoli a Trapani a bordo del velocipede rubato poco prima.

