A fuoco bici elettrica vicino appartamento, panico a Palermo

Michele Giuliano di

09/12/2022

Ancora a fuoco una bici elettrica a Palermo, episodio ha creato la scorsa notte tanto panico. E’ il secondo episodio del genere che accade nello spazio di pochissimi giorni. Questa volta, comunque, i danni sono stati molto più limitati anche perchè ci si è accorti subito del rogo. Ma comunque sono stati attimi davvero concitati in un appartamento nel quartiere Vergine Maria.

Tanto fumo e paura

Il rogo si è sviluppato nell’androne che precede un’abitazione in via Di Cristoforo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che però al loro arrivo hanno trovato praticamente già tutto spento. Sono stati gli stessi residenti della zona che si sono prodigati con mezzi di fortuna per spegnere il fuoco che aveva avvolto la bici elettrica. Hanno così gettato secchiate di acqua e sono riusciti a fermare sul nascere il rogo, prima che potesse diventare indomabile. Sono stati attimi di tensione e paura perché si è pensato al peggio.

Il corto circuito

La bici, stando ai primi accertamenti, era stata lasciato sotto carica. Probabilmente l’incendio è stato frutto di un corto circuito. Accertamenti sono ancora in corso da parte dei pompieri.

L’episodio di qualche giorno fa

Alla fine dello scorso mese di novembre un incendio è divampato a Palermo in un appartamento in via Oreto. A innescare le fiamme, anche in quel caso, una bici elettrica messa in carica che avrebbe provocato un corto circuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e due ambulanze. A chiamare il centralino del 115 e lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto le fiamme uscire dal balcone. In poco tempo il palazzo è stato invaso dal fumo che usciva da un appartamento al primo piano. Le squadre antincendio hanno raggiunto l’abitazione con una squadra e i vigili del fuoco sono riusciti a domare il principio d’incendio prima che le fiamme potessero propagarsi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Accertamenti sono stati effettuati per constatare l’entità dei danni e verificare l’agibilità dell’appartamento.