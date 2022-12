Dal veicolo improvvise fiammate dal vano motore

Fumo e panico nel pomeriggio di oggi a Partinico, in centro storico, dove un’auto è andata a fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 17 quando una Fiat Punto vecchio modello ha preso fuoco a causa di un probabile corto circuito. Il mezzo era posteggiato nei pressi di un marciapiede a pochi passi da un’abitazione il cui prospetto è stato parzialmente danneggiato.

Altissime le lingue di fuoco che si sono levate dal vano motore dell’automobile. Si presume che ci sia stato un surriscaldamento di qualche filo elettrico e si sia verificata la scintilla da cui è partita poi la fiamma. Increduli e impauriti il parroco e i fedeli che sono accorsi davanti alla chiesa a guardare quanto stava accadendo.

L’incendio dell’autocarro sulla statale

Nell’agosto scorso si verificò un caso abbastanza simile sempre a Partinico. ad andare a fuoco un autocarro sulla statale 113, nel tratto che si collega con Alcamo. Un rogo di natura accidentale. Il mezzo era in marcia e stava proseguendo in direzione Alcamo quando, giunto al bivio di Balestrate, ha cominciato ad andare a fuoco. Il conducente ha accostato ed ha fatto in tempo a scendere. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno spento l’incendio e messo tutto in sicurezza.

Fuoco vicino al supermercato

A luglio in via della Repubblica, in pieno giorno, un’auto in marcia è andata a fuoco. La donna che era alla guida si era accorta che qualcosa non andava e precauzionalmente aveva deciso di abbandonare la vettura e lasciarla in mezzo alla strada. Un gesto che si è rivelato provvidenziale perché pochi istanti dopo dal vano motore sono cominciate ad uscire le fiammate. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno dapprima spento il rogo e successivamente hanno messo tutto in sicurezza, staccando i fili della batteria del veicolo in modo da evitare ulteriori corto circuiti. Evidentemente il caldo e il malfunzionamento dell’impianto elettrico sono stati la causa concatenante che ha provocato le fiamme.