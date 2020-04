Un incendio è divampato a Balestrate. Le fiamme sarebbero partite da un’auto parcheggiata nella zona di via Madonna del Ponte.

Le fiamme hanno investito altre due auto e poi hanno avvolto un supermercato Sisa e un Bar. Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti.

Sono intervenuti carabinieri della compagnia di Partinico e vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo che da una prima ricostruzione appare doloso.

Secondo una prima ipotesi, le fiamme sarebbero partite da un’auto parcheggiata accanto e hanno investito anche lo storico bar del Golfo.

I vigili del fuoco stanno eseguendo le verifiche alla struttura dell’esercizio commerciale, che in questo periodo rappresenta un punto di riferimento importante per i cittadini perché effettuava molte consegne a domicilio. Adesso i residenti temono difficoltà nell’approvvigionamento.