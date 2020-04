Un incendio è divampato a Palermo in via Santissima Mediatrice. Un palazzo di sette piani è stato evacuato per le fiamme che si sono sprigionate al primo piano.

Tantissimo il fumo sprigionato dall’incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia.

L’evacuazione del palazzo con l’emergenza coronavirus non è stata semplice.