L’allarme è scattato poco dopo l’alba

Momenti di panico questa mattina all’alba al centro commerciale Forum di Palermo da dove fuoriusciva una fumata nera. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo dei vigili del fuoco e ci si è resi conto che proveniva da uno dei negozi all’interno. Per più di un’ora hanno lavorato i pompieri, si presume che il fuoco sia stato scatenato da un corto circuito ad un quadro elettrico.

Immediato intervento dei vigili del fuoco

L’sos al centralino dei pompieri è giunto intorno alle 6,30. Si era temuto il peggio perché dal centro commerciale, che si trova tra il quartiere periferico residenziale Roccella e la zona industriale di Brancaccio, fuoriusciva un’abbondante fumata nera. Subito al lavoro i vigili del fuoco che sono riusciti a limitare al massimo i danni. Fortunatamente la tempestiva operazione ha permesso anzitutto di evitare che il fumo potesse continuare ad espandersi. I danni sono stati limitati anche dal fatto che il presunto corto circuito del quadro elettrico, ancora comunque da confermare, non ha provocato fuoco ma per l’appunto solo fumo.

Il corto circuito al parcheggio dell’aeroporto

Di recente un altro corto circuito aveva creato una certa apprensione sempre nel Palermitano, per l’esattezza all’aeroporto falcone Borsellino. Ad andare a fuoco furono tre auto a fuoco poco dopo l’alba dello scorso 10 ottobre nel parcheggio dello scalo . Pare a causa di un corto circuito le fiamme sarebbero partite da un’autovettura e avrebbero investito le altre due che erano posteggiate accanto. Sul posto vigili del fuoco e polizia per arginare il rogo e constatare i fatti. Sembrerebbe che il caso sia già stato archiviato come una causa accidentale.

Altro incendio a Partinico

Traffico rallentato sempre lo scorso 10 ottobre sulla statale 113 a Partinico per le fiamme partite da un furgone in marcia. Il rogo si era sviluppato nella parte posteriore sempre a causa di un corto circuito. Il conducente del mezzo si è subito catapultato fuori dal veicolo ed ha lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. L’incendio si è verificato nella bretella che collega la città verso l’autostrada, all’altezza dell’ingresso secondario del cimitero. Immediato l’intervento sul posto dei pompieri del locale distaccamento che hanno provveduto a domare l’incendio in pochi minuti ed a mettere tutto in sicurezza.