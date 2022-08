Va a fuoco mentre è in marcia, distrutto un autocarro nel Palermitano

Michele Giuliano di

Fuoco e fiamme questa mattina sulla statale 113 a Partinico, nel Palermitano, dove un autocarro è stato quasi del tutto distrutto. Pare che a causare il rogo sia stato un corto circuito. Il veicolo era in marcia quando improvvisamente, dal vano motore, sono uscite delle forti fumate. Situazione che ha indotto il conducente ad accostarsi ed a scendere subito dall’abitacolo, lanciando quindi l’allarme al centralino dei vigili del fuoco.

Intervento immediato

I pompieri hanno agito con grande velocità nelle operazioni di spegnimento. Anzitutto per evitare possibili scoppi del mezzo, e poi perché lo stesso era accostato ad un terrapieno con molte sterpaglie. Dopo aver circoscritto le fiamme i vigili del fuoco hanno messo tutto in sicurezza. La situazione è tornata alla normalità anche a livello di viabilità in qualche decina di minuti ma del furgone non è rimasta che la carcassa fumante almeno nella parte anteriore.

L’incendio sull’autostrada nel Siracusano

Di situazioni simili in questa calda estate se ne sono verificate spesso lungo le strade siciliane. Nei giorni scorsi un incendio è divampato su un camion che stava percorrendo il tratto tra Avola e Noto dell’autostrada Siracusa-Gela. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, un guasto meccanico ha scatenato il rogo in prossimità dello svincolo di Noto ma il conducente è riuscito ad uscire prima che le fiamme potessero avvolgerlo. Il traffico è andato in tilt e ci sono stati dei forti rallentamenti.

L’incendio al camion della spazzatura

Il mese scorso ad andare a fuoco a Palermo fu addirittura un camion dei rifiuti in via Papa Sergio nella borgata dell’Arenella – Vergine Maria. L’incendio si è sviluppato su un autocompattatore della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo. Secondo quanto ricostruito erano stati gettati nei cassonetti dei razzi utilizzati per segnalare la presenza in mare delle imbarcazioni. Non appena il mezzo ha compresso la spazzatura dentro il tritarifiuti i razzi sono esplosi innescando l’incendio.