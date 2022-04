Ancora da accertare i motivi che hanno scatenato il rogo a Palermo

Un’auto è andata a fuoco nei pressi di un distributore di benzina nella zona di piazza Giachery. Per cause ancora da accertare il mezzo, una Renault Twingo, è andata in fiamme ed ha sprigionato una enorme nube densa di fumo nell’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo nel più breve tempo possibile, tentando quindi di ridurre al massimo danni e disagi.

Disagi alla circolazione

In piazza Giachery sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ripristinare la circolazione. Il traffico in tutta la zona è andato inevitabilmente in tilt. I pompieri hanno dovuto occupare parte della carreggiata per poter intervenire e questo ha finito per creare code.

Altro episodio da decifrare

Tutto da decifrare invece quanto accaduto questa notte a Partinico dove sono state danneggiate due auto e il portone di una casa disabitata. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle quattro in via Saponeria, arteria che si trova nel quartiere del centro storico compreso tra le vie principe Umberto e magistrato Giannola. Non è stato possibile ai pompieri riuscire a risalire alla causa del rogo. Possibile che proprio per la violenza delle fiamme siano state distrutte le tracce del dolo.

Nei giorni scorsi altro incendio

Nella notte tra il 3 e 4 aprile scorsi andò a fuoco l’auto di due fratelli di Partinico con precedenti, il raid in quel caso sarebbe stato accertato di natura dolosa. Su questa pista si sono incanalati i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini. L’incendio è accaduto in via Messina a Partinico, strada che si sviluppa poco lontano dal nucleo del centro storico della città.

A Palermo incendio anche in piazzale Giotto

Nel marzo scorso un’auto ha preso fuoco in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di piazzale Giotto. Secondo quanto riferito da alcuni passanti, a causare il rogo è stato un tamponamento fra due auto, avvenuto nella corsia centrale del raccordo fra A19 e A29. A finire in fiamme è stata una Renault Clio di colore bianco. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.