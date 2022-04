Indagano carabinieri e polizia

Atti vandalici e danneggiamenti a Palermo. Una cinquantina di auto sono state danneggiate la scorsa notte nelle zona di via Montepellegrino. Copertoni squarciati, finestrini rotti, sportelli sfregiati col chiodo, specchietti spaccati.

E’ il bilancio di quanto avvenuto in via dei Cantieri, in via Capuana e in via Carlo Giachery.

Le indagini sono condotte da carabinieri e agenti della polizia di Stato che hanno acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona. Immagini che daranno un grosso contributo per risalire a chi ha creato tutti questi danni agli automobilisti che dovranno pagare di tasca propria questi danneggiamenti.

Danni allo Sperone

Vandali in azione in via Pecori Giraldi, a Palermo. Qualcuno, probabilmente dei ragazzi, hanno spaccato i vetri di una decina di auto parcheggiate sulla carreggiata di sinistra. Il fatto é avvenuto sabato sera, intorno alle 20. Ad accorgersi dell’accaduto il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa, il quale ha pubblicato un video sui social. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire ai responsabili.

Tusa: “Domandiamoci perchè avviene tutto ciò”

Intervenuto ai nostri microfoni, l’esponente pentastellato commenta così l’accaduto. ” il fatto è accaduto a pochi metri della scuola Pertini. Penso si tratti di una bravata, di una ragazzata. Anche perché, almeno ad una prima occhiata, non sembra che sia stato rubato nulla. Spero che le forze dell’ordine risalgano ai responsabili, per dare un’esemplare lezione di educazione civica”.

Pasquale Tusa rintraccia le cause di quanto accaduto in un problema culturale. “Al di là del singolo episodio, dobbiamo chiederci perché avviene tutto ciò. Sicuramente, la società si è dimostrata mancante nei confronti di questi ragazzi, sia a livello culturale che di spazi aggregativi”.

I danneggiamenti in piazza Nascé

Vandali in azione a marzo nei luoghi della movida di Palermo. Ieri sera, tre auto sono state danneggiate in piazza Nascè. Fra le vetture coinvolte vi sono due Mercedes e una Jeep. I malviventi hanno rotto i vetri dei finestrini laterali e danneggiato le carrozzerie.

Indagano i carabinieri

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’autore dei danneggiamenti. La pista privilegiata è quella di qualche soggetto che, approfittando del buio della notte, ha distrutto i finestrini. Ciò, forse, al fine di rovistare dentro le vetture cercando qualcosa da rubare.

I residenti: “Non è la prima volta che succede”

Non è la prima volta che le auto vengono danneggiate in quella zona. Lo segnalano i residenti e i proprietari di attività commerciali di piazza Nascè. Fra questi Maurizio Castagnetta, gestore di un bar in zona. “Negli ultimi dieci giorni sono già accaduti fatti simili fra via Quintino Sella e piazza Nascè. Durante la notte, qualcuno riesce a sfondare i vetri delle auto e a svuotarle di tutti gli oggetti all’interno”.

“La situazione non è bella. Vogliamo capire chi sono questi soggetti – sottolinea Castagnetta -. Serve controllo del territorio. La gente ha paura di parcheggiare la propria auto. E le attività commerciali pensano che, a forza di atti vandalici e furti, magari la gente sceglie altri posti per passare la propria serata.