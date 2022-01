Avevano rubato e caricato in auto un ciclomotore elettrico

Un aumento esponenziale di furti e incendi di veicoli nel territorio di Riposto, nel catanese. Questo ha spinto i carabinieri a potenziare i controlli nel territorio e i riscontri sono subito arrivati. Due le persone denunciate di 26 e 45 anni, entrambe di Riposto, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il più giovane è stato anche denunciato per guida senza patente. L’operazione è stata portata avanti dai carabinieri della sezione operativa della radiomobile, con il supporto delle stazioni di Mascali e Riposto della compagnia di Giarre.

Il posto di blocco forzato

L’operazione ha preso il via quando i militari hanno intimato l’alt al conducente di una Lancia Y in transito ad un posto di blocco. Il mezzo aveva il portellone posteriore aperto dal quale fuoriusciva un velocipede a pedalata assistita. Il 26enne alla guida dell’auto, nonostante l’alt, ha proseguito la marcia dell’autovettura nelle strade limitrofe fermandosi poco dopo, inseguito dai carabinieri, in una strada dove in seguito è stato accertato che vi abitava. Il conducente ed il passeggero 45enne sono stati sottoposti a controllo e, alle richieste dei militari, non hanno saputo fornire alcuna documentazione che provasse la proprietà del velocipede.

La perquisizione

A seguito di una accurata perquisizione dell’autovettura, i carabinieri hanno rinvenuto, nascosti nel bagagliaio e sul tappetino lato passeggero anteriore, diversi arnesi idonei allo scasso utilizzati verosimilmente dai due sul mezzo che presentava manomissioni al cilindretto di accensione e l’apposizione all’interno della serratura di una vite d’acciaio con la testa a croce. Persistendo i dubbi sulla provenienza del velocipede, l’attività investigativa attivata nell’immediatezza, anche con l’acquisizione di concreti elementi di riscontro forniti dai colleghi di Mascali e Riposto, ha consentito di restituirlo al legittimo proprietario, il quale ha riferito ai militari di averlo prestato qualche giorno prima ad un conoscente che ne aveva subito il furto a Giardini Naxos.