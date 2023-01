IL RACCONTO

Accuse di violenza, tensione alle stelle in campo, a quanto pare anche botte da orbi, come testimoniano alcune foto postate sui social e un lungo, lunghissimo post di una squadra. E’ successo ieri al comunale di Campofelice di Roccella, nella Gara Allievi Regionali Under 17 Sporting Termini – Fincantieri.

La versione dello Sporting Termini Si legge in un lunghissimo post della squadra Sporting Termini sulla sua pagina di Facebook: “Una squadra lo Sporting Termini in lotta per la salvezza, l’altra la Fincantieri in lotta per un posto nei play off. Partita maschia e combattuta fin dall’inizio che dopo 10 minuti ha visto il mister della Fincantieri sostituire un proprio giocatore reo di una testata a palla ferma ad un giocatore dello Sporting. Esemplare la scelta del mister. Fincantieri che va in vantaggio nel corso del primo tempo, fin qui tutto tranquillo. Secondo tempo che inizia nella falsa riga del primo partita maschia, dura e combattuta , Continue proteste verso il direttore di gara per qualche decisione da parte della Fincantieri ma, anche da parte del pubblico una trentina di persone (tutti genitori padri, madre e nonni dei giovani della squadra ospite”.

La rovesciata in pieno volto

Continua il post: “Una rovesciata in gioco pericoloso in piena aerea di un calciatore della Fincantieri che al posto della palla prende in pieno volto di un giocatore dello Sporting, la successiva espulsione del giocatore fa cambiare tutta la partita..