Sono stati quattro i feriti per i botti di fine anno a Palermo, Un uomo di 45, un giovane di 26 anni, un giovane di 20 anni e un uomo di 39 anni arrivati all’ospedale Civico.

I due dopo le prima medicazioni al pronto soccorso sono stati ricoverati in chirurgia plastica per trauma complesso della mano a seguito di scoppio di petardo. Gli altri due sono stati dimessi dopo la medicazione.

Dovranno tornare in ospedale nei prossimi giorni per eseguire altre medicazioni. Non sono solo i botti che provocano danni ormai la notte di fine anno. Quattro ragazzi sono stati portati per etilismo acuto.

Sono stati tenuti in osservazione per tutta la notte e ancora adesso si trovano ricoverati in ospedale,

Sparano colpi di fucile da abitazione a Catania, denunciati

Due giovani sono stati denunciati dalla polizia a Catania perché sorpresi a sparare colpi di fucile da un balcone ieri intorno alle 2.30 in via Garibaldi. Dopo avere rinvenuto per strada sette cartucce esplose, i poliziotti hanno perquisito l’appartamento che era stato segnalato, trovando un fucile da caccia del quale però non è stato possibile accertare la provenienza. Sono stati inoltre recuperati 50 grammi di marijuana. I due sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosione pericolosa e ricettazione. E uno dei due è stato segnalato per uso di sostanza stupefacente.

Feriti dai botti a Catania

Per quanto riguarda i “botti”, sempre al Cannizzaro è stato ricoverato un 49enne di origini straniere proveniente da Paternò (ha riportato un trauma facciale e ustione al volto); sempre da Paternò un altro 74enne con una ferita alla mano sinistra; da Catania un 35enne colpito alla mano da esplosione di pistola a salve. Gli ultimi due sono stati dimessi senza gravi conseguenze.

Nel pomeriggio di ieri, invece, è arrivato dalla Calabria un ragazzino di dieci anni cui lo scoppio di un petardo ha provocato il distacco di un dito: è stato operato e ricoverato in chirurgia plastica.

Feriti anche a Messina

Cinque, invece, le persone ferite in modo non grave per i botti della di Capodanno a Messina e provincia. In città tre persone, tra cui un bambino ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche. Gli altri due feriti a Milazzo e a Barcellona Pozzo di Gotto.