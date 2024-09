Nuovo danneggiamento a Palermo di un autobus dell’Amat. Qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro contro il parabrezza del mezzo distruggendolo.

La vettura 104 si trovava in sosta al parcheggio Basile in attesa di riprendere il servizio. La denuncia è stata presentata ai carabinieri che indagano. Per fortuna in quel momento sull’autobus non si trovava a bordo nè l’autista né i passeggeri.

Lanci di pietre a Ciaculli

Un nuovo episodio di vandalismo contro autisti e mezzi del trasporto pubblico a Palermo. Lancio di pietre contro un autobus nella zona di Ciaculli a Palermo. I vandali sono riusciti a spaccare due finestrini, costringendo l’autista a tornare in deposito, per poi riprendere il servizio con un’altra vettura.

L’allarme sicurezza lanciato più volte dall’azienda

L’allarme sicurezza e vandalismo è stato ripetutamente lanciato dai vertici della ex municipalizzata. Adesso i dipendente dell’azienda sottolineano l’assenza di sicurezza in cui si è costretti a svolgere il servizio. Nei giorni scorsi sono state rubate alcune auto del car sharing e una è stata danneggiata.

Mistretta: “Intervenga il prefetto”

“I nostri mezzi continuano ad essere oggetto di atti vandalici, soprattutto nelle periferie. Continuiamo a denunziare alle autorità competente tutto ciò, siamo preoccupati per la incolumità dei nostri autisti. Continuiamo, speranzosi, in un intervento del prefetto prima che la situazione precipiti ancora di più”, dice il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta.

Paura una settimana fa

Appena una settimana fa altro episodio di natura diversa. Un uomo di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ha litigato con la moglie che è scesa per strada ed è salita sull’autobus dell’Amat numero 7.

L’inseguimento

Il marito ha preso l’auto e ha iniziato ad inseguire il mezzo pubblico. Ha cercato di fermalo più volte. In un tratto di strada di via Messina Marine si è messo con la automobile di traverso bloccando la vettura.

E’ sceso dall’auto è ha iniziato a picchiare con violenza contro la bussola per chiedere all’autista di aprire le porte e salire. L’autista ha aperto la porta. Il giovane è salito sul mezzo e ha spaccato con calci e pugni un finestrino provocandosi diversi tagli.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato. I carabinieri del radiomobile lo hanno denunciato.

In precedenza altro episodio di aggressione al personale Amat

Una aggressione al personale Amat a Palermo si era consumata in precedenza nell’ambito di un altro episodi. In quel caso era è toccato al conducente di un autobus notturno, preso a pugni da un gruppo di giovani nella zona di piazza Tommaso Natale. Alcuni di loro si sono avvicinati all’autista e lo hanno colpito, il resto del gruppo ha poi continuato a sferrare altri pugni alla vittima che ha fermato il mezzo e chiamato il 112.