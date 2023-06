Il riconoscimento del Comune di Palermo

Il Comune di Palermo premia i successi degli atleti della Boxe Team Tranchina. I ragazzi della associazione sportiva dilettantistica hanno ricevuto un’onorificenza dall’assessore allo Sport Sabrina Figuccia per i successi ottenuti nei relativi campionati giovanili di competenza. Quattro medaglie nel giro di poche settimane, di cui due ori. Vittorie che confermano quanto sia radicato questo sport all’interno del capoluogo siciliano.

Una cavalcata partita dal PalaRoma di Montesilvano. Luogo in cui, ad aprile, si è registrato lo storico successo di Morgana La Rosa. La ragazza originaria dello Zen ha portato a casa la medaglia d’oro nella categoria schoolboys 50 kg. Gradino più alto del podio a cui è seguito quello di Vittorio D’Alessandro, campione italiano nella categoria 46 kg schoolboys agli ultimi campionati di categoria a Roseto degli Abbruzzi che si sono tenuti nel mese di maggio. Contesto nel quale il team palermitano ha portato a casa altre due medaglie di prestigio: l’argento vinto da Giovanni D’Alessandro nella categoria 70 kg junior e il bronzo ottenuto da Francesco Crucillà nella categoria 54 kg junior.

Tranchina: “Orgoglioso di questi ragazzi”







Successi davvero importanti che confermano come i “pugni gentili” trovino ampio spazio all’interno delle realtà popolari. Uno sport per tutti e di tutti, fatto di regole e disciplina. Valori importanti che Salvatore Tranchina, allenatore dell’omonimo team, ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi. “Sono fiero di questi ragazzi – ha dichiarato l’allenatore -. Rappresentano l’orgoglio del nostro quartiere. L’area di San Filippo Neri ha un notevole potenziale. Attraverso lo sport, fatto di regole e sacrificio, possono dare il meglio di sè. Una volontà frenata dalla carenza di impianti, senza i quali non riusciranno mai a dimostrare a pieno le loro qualità. Ringrazio l’assessore Sabrina Figuccia per il riconoscimento concesso ai nostri pugili, nonchè all’amico Matteo Algozzino e al team di Ted Formazione Marinella che ci ha aiutato nel progetto”.

“Sono risultati davvero prestigiosi – afferma l’assessore allo Sport Sabrina Figuccia – frutto di grandi sacrifici supportati da un’enorme passione, grazie alla guida di Salvatore Tranchina, che, alla Marinella, ha aperto un’associazione di boxe gratuita per i ragazzi con l’obiettivo di offrire loro un’opportunità di riscatto sociale. E il pugilato per alcuni ragazzi potrebbe anche rappresentare un futuro, magari grazie agli enti delle forze armate, da sempre fucina di campioni olimpici”.