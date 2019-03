la vertenza dei lavoratori

Il 2 aprile prossimo sarà uno sciopero generale dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate. La serrata è stara proclamata dalle sigle sindacali Uilpa ,Fp Cgil, Cisl Fp, Flp E Confsal Unsa.

In una lettera al direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, il coordinatore nazionale Uilpa Entrate Renato Cavallaro chiede il ripristino urgente del confronto tra le parti e una risoluzione immediata rispetto alle criticità gestionali e organizzative in atto in Sicilia. L’iniziativa delle sigle trae le mosse dalla mancata definizione ed erogazione delle risorse relative ai Fondi di Amministrazione 2016 e 2017. Si tratta dell’ennesimo appuntamento mancato da parte dell’Amministrazione con i sindacati, che stigmatizzano la totale chiusura dell’Agenzia in merito a qualsiasi tentativo di conciliazione relativo alla paventata decurtazione delle risorse.

"Carichi di lavoro spropositati rispetto al personale in servizio – si legge nella nota – età media dei lavoratori elevata, assenza di benessere organizzativo e alti rischi professionali sono gli elementi che hanno determinato una situazione di malessere al limite del collasso, aggravata dalla disattenzione dell'Amministrazione: un comportamento che ci ha costretti a denunce e proteste".

Uno dei casi più eclatanti, a livello regionale, è rappresentato da Agrigento dove, secondo il coordinatore nazionale, sarebbero state disattese le norme contrattuali in materia di orari di lavoro: uno dei tanti motivi per i quali il “caso Sicilia” ha ormai assunto connotazioni tali da indurre Cavallaro a chiedere un intervento al direttore Maggiore. La nota inviata da Roma è solo l’ultimo atto di una serie di iniziative del sindacato nei confronti dei vertici dell’Agenzia: secondo la Uilpa, in Sicilia non esisterebbe più alcuna interlocuzione con la Direzione, “autoreferenziale e scorretta”.

Una presa di posizione ribadita alla collettività attraverso la manifestazione tenutasi lo scorso 1 marzo in piazza Politeama a Palermo e, corroborata, di recente, anche da una lettera che il segretario generale della Uilpa Sicilia Alfonso Farruggia ha inviato al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Pasquale Stellacci , chiedendo un incontro urgente per affrontare le principali vertenze messe sul tappeto dal sindacato: carichi di lavoro eccessivi, assenza di salubrità negli ambienti, stress da lavoro correlato e blocco del turn over, per citarne solo alcuni.

“Non abbiamo avuto alcun riscontro – chiarisce il sindacalista – neppure in merito all’ultima richiesta di intervento urgente presso i locali di viale Campania infestati dai topi: siamo stati costretti a inviare un esposto all’Ufficio di Igiene dell’ASP di Palermo per sollecitare la derattizzazione e la sanificazione dei luoghi di lavoro”. Intanto il 2 aprile sarà sciopero. L’iniziativa delle sigle trae le mosse dalla mancata definizione ed erogazione delle risorse relative ai Fondi di Amministrazione 2016 e 2017.