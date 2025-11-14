Appuntamento il 15 novembre al Teatro Apparte

La tecnologia incontra l’arte in una forma mai vista prima. Sabato 15 novembre 2025, Palermo ospita un evento inedito che promette di sorprendere e far riflettere. Si chiama BrainArt e consente di creare un’opera d’arte generata direttamente dalle onde cerebrali. L’iniziativa si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 presso il Teatro Apparte, in via Furitano 5a. L’ingresso è gratuito e l’attività è aperta a tutti.

Parte del progetto “Teatro del Fuoco Young Tech – Costruisci il tuo futuro”, l’evento propone un’esperienza immersiva, che fonde neuroscienze, intelligenza artificiale e arte generativa. Non solo intrattenimento, ma educazione digitale e stimolo alla creatività personale, con il supporto dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e la curatela dell’associazione Elementi APS.

BrainArt rappresenta una delle proposte più innovative del calendario di iniziative diffuse per la città: un laboratorio interattivo dove la mente è la protagonista e il risultato finale è un’immagine digitale personalizzata, che ogni partecipante potrà portare a casa.

Come funziona BrainArt? Il cervello diventa un pennello

Il principio è tanto affascinante quanto concreto: grazie a una fascia di sensori EEG posizionata sulla fronte, il sistema BrainArt legge in tempo reale l’attività elettrica del cervello e la elabora tramite algoritmi di intelligenza artificiale. Il risultato è una composizione astratta di colori, forme e texture che rappresenta l’attività mentale unica di ciascun individuo.

“Attraverso una fascia di sensori posizionata sulla fronte,” spiega a Innovation Island l’ingegnere biomedico Raffaele Salvemini, ideatore del progetto, “il sistema rileva le onde cerebrali (EEG) e le elabora tramite algoritmi proprietari di intelligenza artificiale. Ogni variazione nei pattern neurali viene trasformata in combinazioni di colori, forme e texture, dando vita a un quadro digitale unico per ciascuna persona”.

Salvemini, fondatore della startup Vibre, sarà protagonista di uno speech sabato alle ore 10:00, sempre presso il Teatro Apparte, per raccontare la genesi e le potenzialità di questa tecnologia che sta girando l’Europa.

Prima di approdare in Sicilia, BrainArt è stato presentato in città come Barcellona, Milano, Bologna e Roma, conquistando un pubblico variegato composto da appassionati di arte digitale, studenti, aziende e centri di ricerca.

L’esperienza non si limita alla generazione artistica: rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma, in cui il fruitore diventa creatore. Il cervello, solitamente oggetto di studio, diventa soggetto espressivo.

Palermo capitale dell’arte generativa: una giornata per tutti

Dalle ore 12:00 alle 18:00 sarà attivo un laboratorio esperienziale gratuito, aperto a persone di ogni età e senza alcuna necessità di competenze tecniche. I partecipanti saranno guidati in un percorso che li porterà a vedere la propria mente trasformarsi in arte. Un’opportunità anche per interrogarsi su temi profondi: come i nostri dati, biologici, cognitivi, vengano raccolti, analizzati e restituiti in forme visive.

L’iniziativa è parte del più ampio progetto “Young Tech”, un format che vuole educare all’uso consapevole della tecnologia e che fa tappa in più luoghi della città. Palermo diventa così per un giorno laboratorio a cielo aperto di futuro, scienza e cultura digitale.

Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite il seguente modulo.