Spente le luci a Borgo Nuovo

Strade al buio e interi quartieri nell’ombra. Continuano i problemi con l’illuminazione in città. A rimanere nell’oscurità questa volta è il quartiere Brancaccio.

Da mesi, nella zona che va da corso dei mille verso Roccella, i residenti lamentano la mancanza di illuminazione pubblica.

A lanciare l’allarme è stato il parroco della chiesa di Maria Santissima delle Grazie, padre Ugo Di Marzo. «Sono qui da tre anni e in tutto questo tempo c’è solo stato un intervento da parte delle maestranze del comune che ha portato la luce su corso dei mille ma non sulle vie limitrofe – spiega padre Di Marzo – la zona industriale è completamente al buio. I parrocchiani temono per la loro sicurezza e con il buio hanno grosse difficoltà a vedere i marciapiedi e le insidie stradali, troppe purtroppo».

Un problema, quello delle strade al buio, che riguarda anche via Filippo Pecoraino, via Testasecca, piazza Giacomo Alberione, via Cilluffo e via Maria Santissima del Carmelo. Fino a Roccella è tutto al buio e in alcuni tratti solo pali a corrente alternata, raccontano alcuni residenti. Stessi problemi anche nella zona di via Belgio.

«Saranno ormai anni che le torri faro dello svincolo di via Belgio sono spente con grave pericolo nelle ore notturne – segnala Mauro Artale – di certo non mancano gli incidenti e ci chiediamo quanto tempo ci vorrà per rivedere i fari accesi. Intanto, continuiamo ad aspettare nella speranza che non ci scappi il morto».

Sono tanti i punti luce spenti in città, i residenti protestano e temono per la loro sicurezza. Le strade buie, infatti, diventano il palcoscenico ideale per violenze, scippi, furti e rapine. Problemi simili anche nel quartiere Borgo Nuovo.

«Dalla scorsa estate una delle strade che costeggia la chiesa di San Paolo è al buio – racconta don Antonio Garau – le maestranze sono intervenute per ripristinare l’illuminazione solo su un lato della parrocchia. In più ci era stata promessa la donazione di un parco giochi per i bambini del quartiere ma ad oggi non abbiamo visto nulla».

Dagli uffici di Amg, l’azienda che si occupa dell’illuminazione pubblica in città, fanno sapere che gli operatori sono già al lavoro per riparare una delle cabine da cui dipende lo spegnimento dei punti luce della zona di via Cilluffo e via Testasecca, per le altre vie la competenza è dell’ente regionale Irsap. Su via Belgio e a Borgo Nuovo, invece, bisognerà attendere un sopralluogo.