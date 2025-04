Un gruppo di ragazzi ha bloccato picchiato e rapinato un uomo di 57 anni in via Libertà a Palermo. Alla vittima è stato rubato un orologio Rolex da 10 mila euro. L’aggressione è avvenuta all’altezza di via Messina. L’uomo ha cercato di difendersi ma è stato picchiato e poi dopo il furto accompagnato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all’altezza di via Messina. L’obiettivo è stato subito chiaro: il Rolex che aveva al polso. La vittima ha cercato di difenderlo, ma ha avuto la peggio.

C’è stata infatti una colluttazione, dopo la quale i rapinatori sono riusciti a strappargli l’orologio e a darsi alla fuga per le strade del centro città, facendo perdere le proprie tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i militari che hanno richiesto l’arrivo del 118.

L’uomo ha infatti riportato ferite ed è stato necessario il trasporto a Villa Sofia. Ha poi lasciato l’ospedale volontariamente. Ai carabinieri ha fornito una descrizione degli aggressori, le indagini sono in corso per rintracciarli. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che si trovano lungo la via, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai rapinatori.