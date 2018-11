La terza tappa di “Palermo Football Tour” vede come protagonista Alberto Brignoli, portiere della squadra di Stellone. Il bergamasco l’anno scorso ha avuto un exploit che l’ha reso famoso in tutta Italia, grazie alla sua rete segnata contro il Milan con la maglia del Benevento.

Brignoli, intervistato all’Orto Botanico ha detto: “Il mio modello è sempre stato Buffon. Ho avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo. Sono portiere grazie a mio papà, che lo era a sua volta. Da piccolo mi allenava lui e lo ringrazio perchè non è mai stato invasivo e aveva sempre le parole giuste”.

“Io e Palermo siamo accomunati dalla parola “riscatto”. E’ una parola forte, ma che aiuta sempre a dare oltre il cento per cento. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a giugno con la promozione in Serie A, è inutile nasconderci”.

Sulla città di Palermo: “Un posto fantastico. Mi ha sorpreso davvero la quantità di monumenti che ci sono, come le chiese ad esempio. Inoltre la seconda caratteristica che più mi ha colpito, è la disponibilità delle persone. Io mi trovo molto bene”.

“Sono un bergamasco un po’ atipico, perchè non sono “chiuso”, anzi. Per questo qua mi piace, la gente se può darti una mano lo fa sempre con piacere. Il mio futuro? Per adesso sto vivendo il “Brignoli calciatore”, quando smetterò a 40 – 41 anni, vorrei fare qualcosa nell’ambito anche culturale”.

