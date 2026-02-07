Vigili del fuoco ancora in azione nell’impianto di trattamento dei rifiuti Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo) dove da quattro giorni bruciano le cataste di plastica che dovevano essere smaltite e portate negli impianti di riciclo. Il rogo non è completamente spento.

Resta alto l’allarme per l’ambiente circostante a Campofelice di Roccella e nel comprensorio. Il sindaco di Campofelice di Roccella ha indetto per lunedì un incontro in Comune per adottare gli interventi necessari a tutela della salute pubblica.

L’invito è stato spedito alla prefettura di Palermo all’azienda sanitaria locale, all’Arpa, al comando dei vigili de fuoco, all’assessorato regionale alla sanità e alla protezione civile. Si spera che in quell’occasione saranno già disponibili i primi dati sui livelli di diossina presenti nella zona che tanto in ansia stanno tenendo i residenti.

Resta in vigore l’ordinanza del sindaco sulla vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. Proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo per accertare eventuali responsabilità.