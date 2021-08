Intervento di vigili del fuoco e forestali

Sono oltre 25 gli incendi in questo momento in provincia di Palermo. Quelli più gravi a Gangi e Balestrate dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni.

Sia a Gangi che a Balestrate stanno intervenendo i mezzi aerei come anche nella zona di Termini Imerese a pizzo Belmonte e Monte San Calogero.

Ad alimentare le fiamme i 41 gradi e il vento caldo che soffia da due giorni in provincia di Palermo. A Balestrate l’incendio è divampato in contrada Sicciarotta, a Balestrate. Gli abitanti di alcune villette si sono riversati per strada in preda al panico.

Le fiamme stanno lambendo le loro abitazioni. Difficili i soccorsi per via dell’estensione del rogo partito da più punti fuoco.

Un altro incendio di vaste proporzioni sta interessando monte Palmeto, a Giardinello. Il rogo sta divorando diversi ettari di macchia mediterranea e zona boscata all’interno dell’area demaniale.

Incendi anche a Campofiorito in contrada Bosco Parrino e nel monrealese in contro Agrifoglio e Aglisotto.

I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati anche a Montelepre e Belmonte Mezzagno. Al momento tutte le squadre in servizio sono impegnate sui vari fronti.

Vasto rogo alla periferia di Bagheria

Intanto, si è sviluppato un vasto incendio a contrada Amalfitano, in periferia a Bagheria. A comunicarlo l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Tripoli che si trova sul posto insieme ai tecnici. Non è ancora chiara la dinamica che ha dato vita alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e l’autobotte comunale

Fiamme su strada, chiusa la Centro Orientale Sicula

La strada statale 188 dir/C “Centro Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incendio ai margini della sede stradale, Campofiorito dal km 6,000 al km 8,000. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.