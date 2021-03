Interventi dei pompieri

Nonostante la pioggia il freddo questo pomeriggio i vigili del fuoco sono tati impegnati insieme alle forze dell’ordine in giro per Palermo a spegnere decine di vampe di San Giuseppe.

I roghi sono divampati nella zona di via Margifaraci, piazza Magione, via Colonna Rotta, Falsomiele, nella zona di piazza Indipendenza e nei pressi di via Marinuzzi a pochi passi dalla stazione centrale.

E’ da circa 24 ore che i pompieri, polizia e carabinieri sono impegnati per rimuovere le cataste di legno con l’intervento degli operai della Rap.

Attorno ai falò si sono radunati decine di persone nonostante le norme anti assembramento.