Il video dice tutto

Brucia la montagna di rifiuti con conseguente rilascio nell’aria di sostanze pericolose. Questa mattina il rogo si è sviluppato in Via Alberto Verdinois, nella zona di Medaglie d’Oro. Su posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme nel giro di pochi minuti.

“C’è una Palermo raccontata al mondo da giornali come il New York Times, accogliente e cambiata, poi c’è anche una Palermo dimenticata come quella dei quartieri popolari come il Medaglie d’Oro, che nessuno racconta a cui nessuno è interessato, guardate il video fino alla fine”, lo dice il presentatore palermitano Massimo Minutella che ha pubblicato il suo sfogo tramite un post su Facebook.

Minutella ha anche realizzato un video con il quale denuncia lo stato di degrado e di abbandono del quartiere Medaglie d’Oro di Palermo ai margini del Capoluogo. Qui rifiuti ed erbacce regnano sovrani. Sono numerose le discariche di rifiuti presenti mentre topi e insetti proliferano nell’indifferenza generale.