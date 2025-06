Buche killer a Carini. Un grave incidente si è verificato a Carini in via Piraineto, dove un giovane, in sella alla sua bicicletta, è caduto rovinosamente dopo aver urtato una delle buche presenti sull’asfalto. L’episodio è avvenuto nei pressi del punto vendita “Il Mago del Gelato”.

Il giovane ciclista ha perso l'equilibrio in seguito all'impatto con una buca profonda, finendo faccia a terra e riportando varie ferite al volto. Immediate le reazioni di chi ha assistito alla scena, tra cui il padre del ragazzo, visibilmente scosso: "Voglio segnalare due buche molto pericolose sulla strada – ha dichiarato – mio figlio ci è finito dentro e si è ferito gravemente al viso".









Voragine in via Sadat, strada chiusa da più di un mese: “Senza segnaletica, è caos ogni giorno

Strada chiusa da più di un mese, traffico chilometrico e caos in via Sadat. Una situazione insostenibile per i residenti dell’ottava circoscrizione di Palermo, che da diverse settimane convivono con una voragine posta sul manto stradale: la zona è stata immediatamente transennata per questioni di sicurezza ma il problema persiste creando innumerevoli disagi. La strada era stata riasfaltata appena qualche settimana prima della formazione del cedimento del manto stradale.

Voragine in via Sadat, residenti esasperati

“La strada è chiusa da circa un mese e il disagio, già evidente, è aumentato drasticamente con l’inizio della Fiera Campionaria: oltre al passaggio bloccato, ora trovare parcheggio è diventato quasi impossibile – dichiara Andrea Muci, residente – ci sono barriere che dovrebbero impedire l’accesso, ma vengono spesso spostate da chi cerca scorciatoie e restano aperte per ore, finché qualche residente non le rimette al loro posto”, spiega.

“Il problema principale è la confusione: non c’è alcun cartello che segnali la chiusura, così molti automobilisti arrivano fin lì e sono costretti a fare inversione, creando code e rendendo di fatto la strada a doppio senso, anche se è a senso unico. Questo traffico si riversa tutto su via Andrea Cirrincione, che ormai è l’unico collegamento diretto con via Montepellegrino – continua – settimane fa ho parlato con uno degli operai che stavano lavorando alla strada: mi ha detto che il cantiere è fermo perché si aspetta l’intervento di un geologo. Sotto il manto stradale non c’è solo un buco, ma una vera e propria cavità, una sorta di galleria, e prima di intervenire bisogna fare accertamenti tecnici approfonditi. Nel frattempo, però, tutto è fermo, e noi residenti continuiamo a subire le conseguenze”.

Traffico congestionato, “non c’è alcuna segnaletica che indichi la chiusura”

A peggiorare la situazione è l’assenza di segnaletica che indichi in modo chiaro la chiusura di via Sadat. Questo, mancanza genera quotidianamente confusione tra gli automobilisti, che si ritrovano improvvisamente di fronte alla strada sbarrata e sono costretti a fare inversione di marcia, spesso in spazi ristretti e in condizioni di traffico già congestionato.

La situazione ha trasformato, di fatto, la via in un doppio senso improvvisato, nonostante sia regolarmente a senso unico. Il traffico deviato si concentra quindi su via Andrea Cirrincione, diventata l’unico collegamento diretto con via Montepellegrino, aggravando ulteriormente la viabilità della zona.