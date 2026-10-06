E’ bufera (quasi) improvvisa dentro Forza Italia e nel governo della regione. dopo le nuove dichiarazioni d el commissario azzurro in Sicilia Nino Minardo, si concretizza una voce che non aveva trovato alcun riscontro fino a poche ore fa, al contrario mera stata fortemente smentita.

Schifani gela tutti: “prendo atto e valuterò”

Anche se le voci c’erano nessuno ci credeva davvero e nessuno si stava preparando davvero. Ma adesso il Presidente della Regione reagisce “Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo” dice in una dichiarazione tanto secca quanto significativa.

“In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve” dice il governatore siciliano.

Cosa aveva detto poche ore prima Minardo

Poco prima Minardo era tornato sulle sue dichiarazioni di ieri precisando che il cambiamento è una esigenza e serve generosità per garantire questo passaggio. Una affermazione che di fatto replica e integra l’appello fatto nel chiuso di una riunione in un albergo palermitano ma poco dopo, visto che le parole pronunciate erano già uscite da quella stanza, è diventato un comunicato ufficiale.

“Siamo chiamati tutti a dare una risposta, a volte anche con un surplus di generosità” ha detto il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, all’agenzia di stampa Italpress, rispondendo alla domanda su come debba tradursi in concreto la richiesta di cambiamento avanzata nei giorni scorsi.

Buon governo di Schifani non può essere offuscato

Poi in passaggio sibillino, che con una mano carezza l’operato del governatore e ne riconosce i risultati politici lasciando intuire un ma “Per noi il buon governo di Renato Schifani non può essere offuscato da vicende giudiziarie che ruotano intorno a Palazzo d’Orléans – aggiunge Minardo -. Proprio per questo è necessario un atto di responsabilità, al quale deve seguire quel cambiamento netto e quella proposta politica completamente nuova di cui ho parlato. Nuove idee e nuovi protagonisti non vanno contro nessuno: servono a dare un futuro alle cose buone fatte finora”.

Cambiamento richiesta avanzata da Roma

“Il cambiamento non è una mia opinione, ma una richiesta che arriva dal partito dopo mesi di ascolto e confronto” ha aggiunto Nino Minardo.

“È un’esigenza che ho registrato a tutti i livelli di Forza Italia in Sicilia: dai militanti ai consiglieri comunali, dai sindaci ai deputati regionali, fino ai parlamentari – prosegue -. C’è una grande richiesta di cambiamento e, in coscienza, credo che abbiamo il dovere di dare una risposta”.

Nessun chiarimento necessario con Schifani

“Con il presidente Schifani non ho dovuto chiarire nulla” precisa ancora all’indomani delle sua dichiarazione ai segretari. “È vero che ho parlato al partito, e questo significa che ho parlato a me stesso, agli altri e naturalmente anche al presidente. Nessuno di noi vuole sottrarsi alla propria

responsabilità di fronte ai siciliani, soprattutto quando ci sono fatti che possono incrinare la fiducia dei cittadini nel partito e nelle istituzioni”.

Ora la frase secca del Presidente della regione che, di fatto, apre ore di attesa