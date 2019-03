Sabato 30 marzo a palermo

Una grande festa per celebrare i 70 anni del Mercato delle Pulci di Palermo. Musica, arte, spettacoli, laboratori per grandi e piccini, animeranno l’antico bazar del capoluogo. Sabato 30 marzo, dalle 10 alle 22, lo storico mercato palermitano accoglierà cittadini e turisti con la grande festa “Pulci Pop Market”, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 70 anni del Mercato delle Pulci.

L’iniziativa prende spunto dall’inaugurazione delle attività dell’Associazione “Mercato delle Pulci Palermo”, appena fondata e che ha lo scopo di rilanciare lo storico mercato e di ricordare ai palermitani che ancora esiste quel mercato che ha visto tra i suoi avventori e clienti Enzo Sellerio e tantissimi appassionati di antiquariato di tutto il mondo. Saranno presenti gli artigiani di Alab, i ragazzi di Arte Migrante Palermo, la musica e le danze di Arci Tavola Tonda, la Cianotipia di Palermofoto.

“Tutelare il patrimonio culturale che rappresenta il Mercato delle Pulci – dicono gli organizzatori -, l’antica piazza commerciale dietro la Cattedrale di Palermo, significa non solo valorizzazione il percorso Arabo Normanno, ma ridare luce a un luogo di Palermo che racconta come l’arte di arrangiarsi abbia dato origine negli anni Sessanta alla passione per l’antiquariato, mutando il clima culturale di un’intera regione”.

Tra i progetti dell’associazione palermitana ci sono la realizzazione di mostre tematiche, l’inserimento di piazza Domenico Peranni nell’offerta turistica del capoluogo siciliano e il ripristino delle antiche strutture, celebri per essere state innalzate addosso ai tronchi degli alberi di Ippocastano e di Ficus, tutt’ora presenti all’interno delle botteghe, come strutture portanti e come parte di arredamento suggestivo del luogo.