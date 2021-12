A Palermo torna l’erogazione dei sussidi a beneficio delle famiglie in difficoltà. Da oggi sarà possibile per le famiglie palermitane tornare a richiedere i buoni spesa che servono a dare una mano di aiuto in un periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha tagliato le gambe a tanti imprenditori e lavoratori. A Palermo sono numerose le famiglia che necessitano di aiuti.

L’annuncio dell’assessore comunale

“Grazie ai fondi assegnati al Comune di Palermo dalla Regione Siciliana sui fondi del POC Sicilia 2014/2020, sarà riattivata l’erogazione dei sussidi alimentari per le famiglie in situazione di disagio socio-economico anche a causa dell’emergenza socio-sanitaria da COVID-19″. Lo scrive in una nota l’assessore alla Cittadinanza Solidale Maria Mantegna.

Domanda da oggi

Già da oggi è possibile presentare istanza via internet sul sito della Protezione civile di Palermo. E’ possibile presentare la richiesta di buoni spesa, utilizzando la procedura on-line sul sito:

https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php. Le domande per il primo mese andranno presentate dal titolare della scheda anagrafica, capofamiglia, entro il 31 dicembre di quest’anno.

Istanza online

L’istanza potrà essere validamente presentata solo on-line dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare (salvo i casi di deroga specificati nell’avviso allegato), residente a Palermo o stabilmente abitante in città e, pertanto, in grado di documentare la permanenza presso un domicilio nel Comune di Palermo da almeno 6 mesi; non saranno accolte, invece, istanze presentate da lavoratori pendolari, o categorie a essi assimilabili, residenti in altri comuni e solo occasionalmente domiciliati a Palermo. La presentazione delle domande continuerà nei mesi successivi fino a esaurimento dei fondi assegnati al Comune. Intanto nei prossimi giorni sarà erogata anche la quota parte dell’ultima mensilità dei sussidi alimentari richiesti durante il precedente avviso.