l'appello dell'assessore alle politiche sociali maura fontana

Scadranno il 31 agosto i buoni spesa emessi dal Comune di Siracusa

L’appello dell’amministrazione alla famiglie che ne sono in possesso

Sul sito del Comune i locali dove utilizzare i titoli

C’è tempo fino al 31 agosto per utilizzare i buoni spesa regionali emessi dal Comune in aiuto alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Ne dà notizia l’assessore ai Servizi sociali, Maura Fontana, smentendo alcune voci diffuse in questi giorni sulla non utilizzabilità dei buoni a partire dall’1 agosto.

Le disposizioni della Regione

Il chiarimento è arrivato direttamente dalla Regione su sollecitazione del Comune: la rendicontazione della spesa deve essere fatta entro settembre e, dunque, i buoni sono utilizzabili per tutto il mese di agosto negli esercizi commerciali convenzionati e aderenti al circuito telamatico “ Siracusa.buonspesa.it ”. Ricevuto la conferma dalla Regione, l’assessorato ai Servizi sociali ha emesso una nota pubblicata ieri sulla homepage della del sito istituzionale ( www.comune.siracusa.it ) alla sezione “Avvisi e news”.

“Sfruttare i buoni”

“Tutte le misure a sostegno delle famiglie danneggiate dal Covid-19 – chiarisce l’assessore Fontana – sono operative, anche quella dei fondi Poc che si aggiungono ai 727 mila euro dei buoni regionali. L’invito che lanciamo ai beneficiari è di sfruttare queste ultime settimane per spendere le somme ricevute. Alcune voci infondate messe in giro, forse strumentalmente, nei giorni scorsi possono avere creato qualche incertezza; speriamo solo che non abbiano rallentato l’utilizzo dei buoni e danneggiato ulteriormente famiglie già in difficoltà”.

L’elenco dei beni

I titoli possono essere spesi per l’acquisto di: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti e bombole del gas. L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati si può consultare sulla sezione “Buoni spesa regionali” che si trova sulla hompage della sito del Comune oppure all’indirizzo https://siracusa.bonuspesa.it/punti-vendita