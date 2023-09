Prolungato il percorso della linea 88. In V Circoscrizione chiedono collegamenti con Bellolampo

I progressi dello sviluppo del servizio bus navetta a Palermo hanno toni agrodolci. Mentre in VII Circoscrizione è stata annunciata l’estensione del servizio anche ai quartieri di Tommaso Natale e Marinella, in V Circoscrizione si lamenta un trattamento opposto. Dal territorio infatti filtrano perplessità in merito ai mancati collegamenti fra l’area di Borgo Nuovo e il centro abitato di Bellolampo, al momento sprovvisto di servizi di trasporto pubblico. Un problema da risolvere e su cui è stata annunciata, per i prossimi giorni, la convocazione di una conferenza di servizi.

Linea 88 estesa a Marinella e Tommaso Natale

Prima le buone notizie. Così come annunciato attraverso alcuni comunicati stampa, da venerdì 8 settembre verrà esteso l’itinerario della linea 88. Tratta che, attualmente, collega l’area di Barcarello a quella di Sferracavallo. Un percorso che sarà così esteso anche ai quartieri di Tommaso Natale e Marinella. Un potenziamento del servizio di trasporto importante in un’area a scarsa densità di mezzi pubblici visto che, in zona, transitano soltanto le linee 616 e 628. Un piano urbano sul quale non si registrano ancora note ufficiali di Amat e del quale non si conoscono ancora le specifiche, annunciato da una nota del capogruppo della Nuova DC al Comune di Palermo Domenico Bonanno. “Questa scelta rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti dei due quartieri, oltre che un ulteriore sostegno nei confronti della borgata marinara di Sferracavallo, messa a dura prova da numerose criticità in questa stagione estiva. L’iniziativa, che ho fortemente richiesto e sulla quale ho lavorato – conclude l’esponente della Nuova DC – si inserisce perfettamente nel percorso di promozione dei territori marinari della nostra città anche oltre il periodo estivo, in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici”.

A Borgo Nuovo chiesti collegamenti con Bellolampo

In attesa di capire le specifiche dell’espansione del percorso della linea 88 in VII Circoscrizione, dall’altra parte della città, ovvero in V Circoscrizione, il clima non è così sereno. Nell’area di Borgo Nuovo infatti, si lamentano la mancanza di collegamenti gratuiti da e verso le abitazioni dell’area di Bellolampo. Luoghi ad oggi sprovvisti di un servizio di trasporto pubblico e che quindi andrebbero coperti con un servizio importante come quello dei bus navetta. A sollevare il caso è il presidente di Circoscrizione Andrea Aiello che, in una nota, chiede maggiore impegno all’Amministrazione e ad Amat. “Convocherò una conferenza di servizio con l’assessore Carta e il presidente di Amat Mistretta al fine di istituire una navetta bus da e verso Bellolampo. Sul tema ho trovato massima disponibilità. Esiste già un atto deliberativo approvato dalla V Circoscrizione da me presieduta. Bellolampo oggi è una realtà con numerosi residenti attualmente privi di servizi. Ritengo che l’istituzione della navetta bus possa essere un servizio eccellente per i numerosi abitanti di Bellolampo. Non può passare il messaggio che i residenti di Bellolampo siano residenti di serie B, così come avvenuto in passato. I residenti di Bellolampo sono palermitani che pagano regolarmente le tasse”.