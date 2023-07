Ripristinata la linea 87

Mezzi pubblici gratuiti e che permetteranno alla cittadinanza di muoversi fra Partanna e Mondello. Nuovo potenziamento del servizio navetta in settima Circoscrizione, a Palermo. Dopo tre anni, la linea 87 tornerà a collegare i due quartieri. Il servizio navetta prevederà passaggi ogni venti minuti e sarà attivo dalle ore 7 alle ore 21,30. Un ritorno voluto dal Comune di Palermo e da Amat al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, in particolare fra i turisti che, nei mesi estivi, popolano il capoluogo siciliano. Ciò anche alla luce della pedonalizzazione che sta interessando il lungomare di Mondello.

L’itinerario della linea 87

La linea 87 percorrerà il tratto fra Mondello Torre e Partanna, attraversando il seguente itinerario: MONDELLO TORRE (Capolinea) – V. Gallo – P.zza Mondello – V. Mondello – via Aiace – via Diomede – Via Pazienza – Via Apollo – Via Atlante – Piazza Serenità (Cap. di Transito) – Via Polibio – a sx Via Amarilli – a sx V. Partanna Mondello – Via V. Iandolino – a dx V. Castelforte – a dx Via Chirone – a dx Via Nicoti – a dx Via Antigone – a sx Via Castelforte – a dx Viale Cavarretta – Viale Galatea – a dx Viale Galatea – a dx Viale Principe di Scalea – Piazza Valdesi – rotatoria Piazza Valdesi – a dx Principe di Scalea – a dx via Teti – a sx Via Torre di Mondello – Piazza Mondello – V. Piano di Gallo – MONDELLO TORRE (Capolinea)

I bus navetta per sostenere le pedonalizzazioni

La linea 87 si unirà ad un’altra linea che poggia su un servizio navetta e si muove all’interno dell’area di Mondello, ovvero la linea 84. Una tratta che dal 15 giugno al 19 settembre collegherà l’area del parcheggio Galatea al capolinea di Mondello Torre. Un itinerario che, dal parcheggio Galatea, seguirà viale Galatea, via Principe di Scalea, rotonda piazza Valdesi, via Principae di Scalea, via Teti, via Torre di Mondello, via Piano di Gallo, Mondello Torre. Da Mondello Torre invece, i mezzi pubblici si muoveranno verso via Piano di Gallo, via Gallo, piazza Mondello, via Mondello, via Tolomea, parcheggio Mongibello, via Tolomea, via Diomede, viale Aiace, via Mondello, via Palinuro ed infine faranno capolinea al parcheggio Galatea. Ogni semianello coprirà una distanza di 3,2 chilometri.

Mezzi pubblici gratuiti anche a Sferracavallo

Itinerario previsto per sostenere la pedonalizzazione di viale Regina Elena. Fatto simile a quanto accaduto nella borgata marinara di Sferracavallo, dove è stata istituita la linea 88, tratta gratuita e che poggia anch’essa su un servizio navetta. L’autobus percorrerà il tratto compreso fra punta Barcarello e punta Matese. Da Punta Barcarello, l’autobus si muoverà su via Barcarello, via Tritone, prolungamento fino al parcheggio di via Schillaci, ingresso parcheggio Tritone, via Tritone, via del Manderino, via Sferracavallo, via Torretta, via Plauto, fino ad arrivare a Punta Matese. Nel senso opposto, la linea 88 percorrerà via Plauto, via Catullo, via Tacito, via Sferracavallo, via del Manderino, via Tritone, parcheggio Schillaci, parcheggio Tritone, via Tritone, via Barcarello, per poi arrivare a punta Barcarello.

Meli e Zacco: “Aiuto alle strutture extralberghiere”

Soddisfatti del risultato raggiunto i consiglieri comunali di Forza Italia Ottavio Zacco e Catia Meli. “Visto il notevole aumento di presenze turistiche che alloggiano nelle strutture extralberghiere ubicate a Partanna e di dimoranti estivi, abbiamo chiesto al presidente di Amat e all’assessore alla mobilità, il ripristino in tempi brevi della linea navetta gratuita 87. Già da qualche anno, grazie ad un aumento costante di nuove strutture extralberghiere, Partanna è diventata una località molto ricercata dai turisti vista la prossimità con la spiaggia di Mondello. Pertanto, al fine di garantire la possibilità di raggiungere comodamente la spiaggia a turisti, residenti e dimoranti abbiamo condiviso la necessità di riattivare il servizio di navetta gratuita che collega le due località, un servizio sospeso nel 2020 dalla precedente amministrazione che quando era ancora in funzione, veniva utilizzato da migliaia di utenti”.