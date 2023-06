Il piano di Amat per la stagione estiva

Tre navette gratuite per Mondello e due per Sferracavallo. Questa la mossa decisa da Amat per sostenere il nuovo piano del traffico che riguarderà le borgate marinare di Palermo. Cambiamenti recentemente introdotti dalle ordinanze emanate dal Comune di Palermo e che da oggi rivoluzioneranno la viabilità per la stagione estiva. Vengono così introdotte due nuove linee: la numero 84, che collegherà il parcheggio Galatea all’area di Mondello Torre, e la numero 88, che unirà punta Barcarello a punta Matese (baia del Corallo). Piano che prevederà inoltre il potenziamento della linea 806, con l’introduzione di mezzi a doppio vagone e l’aumento delle corse.

Il servizio navetta a Mondello e Sferracavallo

Il servizio navetta sarà gratuito e sarà in vigore dal 15 giugno al 19 settembre. Tre i mezzi messi a disposizione per l’area di Mondello, mentre sono due i bus che circoleranno tra Barcarello e Sferracavallo. Con riguardo alla linea 84, la stessa collegherà l’area del parcheggio Galatea al capolinea di Mondello Torre. Un itinerario che, dal parcheggio Galatea, seguirà viale Galatea, via Principe di Scalea, rotonda piazza Valdesi, via Principae di Scalea, via Teti, via Torre di Mondello, via Piano di Gallo, Mondello Torre. Da Mondello Torre invece, i mezzi pubblici si muoveranno verso via Piano di Gallo, via Gallo, piazza Mondello, via Mondello, via Tolomea, parcheggio Mongibello, via Tolomea, via Diomede, viale Aiace, via Mondello, via Palinuro ed infine faranno capolinea al parcheggio Galatea. Ogni semianello coprirà una distanza di 3,2 chilometri.

Stessa percorrenza anche per la linea 88, che servirà il tratto compreso fra punta Barcarello e punta Matese. Da Punta Barcarello, l’autobus si muoverà su via Barcarello, via Tritone, prolungamento fino al parcheggio di via Schillaci, ingresso parcheggio Tritone, via Tritone, via del Manderino, via Sferracavallo, via Torretta, via Plauto, fino ad arrivare a Punta Matese. Nel senso opposto, la linea 88 percorrerà via Plauto, via Catullo, via Tacito, via Sferracavallo, via del Manderino, via Tritone, parcheggio Schillaci, parcheggio Tritone, via Tritone, via Barcarello, per poi arrivare a punta Barcarello.

Mondello, la pedonalizzazione di viale Regina Elena

Cambio della viabilità su Mondello e Sferracavallo preannunciato con due delibere di Giunta e messo in campo con altrettante ordinanze. Con riguardo a quella su Mondello, l’atto mette in campo due introduzioni: la pedonalizzazione di buona parte di viale Regina Elena e l’istituzione di una zona a traffico limitato. Fatto che non è una novità per Mondello, visto che già in passato la precedente Amministrazione aveva introdotto simili restrizioni al traffico. A differenza degli anni precedenti però, l’area di viale Regina Elena passerà da zona a traffico limitato ad area pedonale, riducendo ancora di più la lista dei mezzi che potrà circolare al suo interno. L’altro grande cambiamento riguarda la riduzione della porzione interessata dallo stop alle auto. L’area off-limits ai mezzi non partirà più di piazza Valdesi, bensì da via degli Oleandri. Una modifica messa in campo dopo un’interlocuzione avuta con le attività commerciali che operano in zona ma che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica. A tal proposito, proprio questa porzione di viale Regina Elena cambierà senso di marcia, con i mezzi che si muoveranno da via degli Oleandri verso piazza Valdesi. Ciò per garantire una maggiore sicurezza.

Eccezioni per residenti, attività commerciali e mezzi di soccorso

Previste, ovviamente, delle eccezioni. Così come avvenuto nel caso di Sferracavallo, all’area pedonale di Mondello potranno accedere i mezzi dei residenti, non residenti o semplici dimoranti (ospiti di strutture ricettive) dotati di posto auto; auto e camion delle ditte private destinate alla fornitura (per un massimo di 15 minuti); veicoli operanti fuori dall’area pedonale ma dotati di pass; taxi; veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso; veicoli del servizio noleggio, veicoli per assistenza ai disabili o per il servizio a persone invalide. La documentazione attestante la titolarità deve essere mostrata agli agenti in servizio ai varchi di accesso all’area pedonale. I mezzi autorizzati dovranno percorrere l’area pedonale mantenendo una velocità di marcia non superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni. Coloro i quali vorranno accedere a viale Regina Elena, dovranno entrare ed uscire dal varco più vicino. L’accesso all’area pedonale dovrà avvenire da via degli Oleandri, via Glauco e da via Teti. L’uscita dovrà avvenire dalla via Regina Elena, via Iris, Via delle Rose, via Glauco, via Anadiomene.

Prevista una disciplina a parte per il trasporto di persone invalide o per seguire eventi o manifestazioni all’interno dell’area pedonale. Chi rientra in questa categoria, potrà fare una richiesta di accesso temporaneo. Documento nel quale dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata alla centrale operativa del Comando Polizia Municipale alla mail comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it. Si potrà sostare all’interno dell’area pedonale per un massimo di quindici minuti. Ciò fatta eccezioni per chi è impegnato in eventi o celebrazioni.

Ztl e i cambiamenti alla viabilità

Un’ordinanza che re-introduce inoltre la zona a traffico limitato nell’area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. La stessa sarà attiva dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi. Un cambiamento rispetto allo scorso anno, quando la Ztl veniva attivata già a partire dalle 18. L’ordinanza regola tutte le condizioni di accesso consentite limitatamente al supporto alle attività presenti entro l’area e alle necessità di sicurezza e soccorso, fermo restando il principio della limitazione del traffico veicolare.

Manovra, quella che interessa la pedonalizzazione e la zona a traffico limitato di Mondello, che introdurrà diversi cambiamenti sul fronte della viabilità. Con riguardo a piazza Valdesi, l’ordinanza abolisce la sosta nella parte centrale della carreggiata per consentire passaggio mezzi e bus. Come sopra ricordato, cambierà inoltre il senso di marcia in via Regina Elena e in via degli Oleandri. Arterie sulle quali verrà introdotta la svolta continua a destra verso piazza Valdesi. Via Principe di Scalea tornerà invece a doppio senso di marcia. Stessa cosa accadrà su via Glauco, dove sarà introdotta una rotatoria per consentire ai mezzi di potersi muovere in entrambe le direzioni.

Area pedonale anche a Sferracavallo

L’altra ordinanze riguarda la borgata marinara di Sferracavallo. Atto in cui si stabilisce l’istituzione di un’area pedonale in piazza Marina di Sferracavallo. La zona sarà delimitata con l’apposizione di alcuni new jersey. Potranno accedere all’interno soltanto alcune categorie di mezzi tassativamente indicati all’interno dell’atto. Rientrano nell’elenco le auto dei residenti all’interno dell’area pedonale possessori di un posto auto con regolare passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage; i mezzi dei non residenti, detentori, all’interno dall’area pedonale, di un posto auto privato; camion che dovranno effettuare brevi operazioni di carico e scarico di merci ingombranti nelle immediate vicinanze dell’abitazione; le auto destinate a persone con disabilità; i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e, infine, le auto e i camion delle società Partecipate del Comune di Palermo, nel caso in cui gli stessi dovessero accedere sul posto per interventi di manutenzione.

In ogni caso, i mezzi autorizzati dovranno percorrere l’area pedonale mantenendo una velocità di marcia non superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni. Tutti i mezzi sopra citati, ognuno per le proprie esigenze, dovranno sostare nella via pedonale in condizione di sicurezza, per un tempo non superiore a quindici minuti. Tutti gli accessi all’area pedonale dovranno avvenire da via Scalo di Sferracavallo protetta con dissuasori mobili (anche realizzati con barriere new jersey di dimensione ridotta) e da via Torretta, protetta con dissuasori ad archetto parzialmente rimovibili.

Il secondo elemento introdotto dall’ordinanza è l’istituzione di una zona a traffico limitato (Ztl) nel quadrante compreso fra via Scalo di Sferracavallo (nel tratto fra via Virgilio e piazza Marina di Sferracavallo); via Amorello, via Tabò e via dei Pescatori. L’area, così come avverrà per l’area pedonale, sarà delimitata da appositi new jersey. I mezzi autorizzati ad accedere potranno farlo ad una velocità massima di 10 km/h. L’accesso alla ZTL dovrà avvenire dalla via Barcarello e dalla via dei Pescatori. L’uscita dalla ZTL dovrà avvenire dalla via Amorello e dalla via Tabò. L’ingresso e il transito veicolare ai suddetti tratti interessati dalla ZTL, sarà garantito dai varchi indicati e sarà regolamentata mediante la collocazione dell’apposita segnaletica verticale.