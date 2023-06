Mondello torna pedonale, parola ai commercianti “Servono eventi per portare gente”

Mondello torna off-limits alle auto. Questa è la decisione dell’Amministrazione Comunale di Palermo che, con due delibere di Giunta, ha introdotto l’istituzionale dell’area pedonale su buona parte di viale Regina Elena, nonchè il ritorno della Ztl notturna nei pressi di piazza Mondello. Un provvedimento che, pur prendendo spunto da quanto fatto dalla precedente Amministrazione, apporta delle modifiche figlie di un confronto con cittadini ed associazioni di categoria. Dettagli che saranno resi noti nei prossimi giorni, quando sarà pubblicato l’ordinanza da parte dell’Ufficio Mobilità. Intanto, la decisione è presa e coinvolgerà residenti ed attività commerciali, i quali hanno iniziato ad esprimere i propri giudizi sulla manovra voluto dall’Amministrazione Comunale.

Mondello pedonale, parola ai commercianti

Delibere che hanno trovato il parere favorevole di Giuseppe Cardinale, titolare di una gelateria in viale Regina Elena. “Sono d’accordo ai cambiamenti apportati. Le auto possono passare ed usufruire dei servizi proposti dalle attività commerciali. E’ sicuramente meglio di quanto visto negli scorsi anni. Ci sarà più movimentato a mio giudizio. Questo anche grazie ai futuri eventi. Sono manifestazioni che portano persone. Più persone ci sono, meglio è”. Un pacchetto di iniziative che comprenderà anche qualche intervento di riqualificazione urbana. “Ristrutturazione della passerella pedonale? Sarebbe opportuno. Mi è capitato di vedere persone che, intente a correre, sono cascate per terra”, dichiara il commerciante.

Le modifiche su viale Regina Elena

Tra le principali modifiche che saranno introdotte vi è il restringimento dell’area pedonale di viale Regina Elena, il cui confine è stato retrocesso a via degli Oleandri. Ciò in virtù della proposta mossa dai commercianti dell’area di Valdesi, come ad esempio Carmelo Scimone. “Siamo stati ascoltati. La pedonalizzazione comincerà a partire da via degli Oleandri. Questo ci permette di fare il servizio colazione. Fatto nuovo rispetto allo scorso anno”. Dovrebbero fare più eventi, giornalieri e serali. Se ci sono manifestazioni, verrà più gente a Mondello”. Rimangono però dei problemi sospesi, come quello dei collegamenti e, logicamente, della predisposizione dei bus navetta. Un elemento ritenuto importante da parte degli imprenditori. “Le navette sono da sempre necessarie – dichiara Carmelo Scimone -. Questo permetterebbe alle persone di potere parcheggiare anche un po’ più lontano, in modo da potersi godere a pieno la passeggiata a Mondello”. Poi una parentesi sulla necessità di senso civico. “Io non penso che ci saranno violazioni. Tutto sta alla volontà del cittadino”.

Ztl notturna in piazza Mondello

Altro elemento nuovo rispetto al passato riguarda la Ztl notturna di piazza Mondello che, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, partirà dalle 20 e non dalle 18. Ciò su proposta di commercianti e residenti del territorio, come spiegato da Paolo Muratore, presidente dell’associazione “Mondello Young”. “La Ztl parte alle 20 e non alle 18 come avveniva in passato. Una richiesta partita dal territorio. Questo per garantire la possibilità, per i ristoranti, di potere servire ai tavoli senza passaggio di auto, soprattutto durante l’orario di cena. Inoltre, ci sarà un ricambio dei parcheggi nelle aree dei pressi della piazza. Così facendo riusciamo a sfruttare questa ulteriore opzione”.

La necessità di creare eventi

Focus particolare sulla necessità di generare volani ed attrattori nella borgata marinara, come le manifestazioni sportive e culturali. “Gli eventi sono sempre ben accetti. Ci siamo fatti promotori di alcuni di questi. Cerchiamo sempre la collaborazione del Comune. Vorremmo un evento al giorno per attirare la gente“. Atto sul quale l’Amministrazione ha garantito un’attività di monitoraggio, con possibili modifiche future. Fatto sul quale Paolo Muratore dichiara quanto segue. “Il provvedimento può essere migliorato. Pedonalizzare un’area non è soltanto una transenna che ti vieta di passare, ma creare i presupposti per godere a pieno di quella zona. Soprattutto, abbellire la zona. Rifare i marciapiedi, togliere le erbacce ed abbellire con arredo urbano. Rendere lo spazio più vivibile”.

Cosa cambierà a Mondello

Entrambi i provvedimenti emanati dalla Giunta avranno validità annuale e non necessiteranno di ulteriori ordinanze. Per avere efficacia però, gli atti in questione avranno bisogno del relativo documento dell’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, il quale sarà emanato nei prossimi giorni e che sarà valido, con ogni probabilità, da lunedì 12 giugno. Con riguardo a Mondello, le modifiche alla viabilità avranno validità dal 1 giugno di ogni anno fino al 30 settembre. Nella borgata marinara della VII Circoscrizione, sarà nuovamente istituita una zona a traffico limitato dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. Gli orari andranno dalle ore 20 alle ore 24 e dalle ore 20 alle ore 1.00 nelle giornate di sabato e dei prefestivi.

Confermata anche l‘area pedonale lungo viale Regina Elena, che torna così inaccessibile ai mezzi. Qui si registrano le modifiche più importanti. Così come chiesto dai commercianti della zona infatti, lo stop al traffico viene avanzato di qualche decina di metri, lasciando libero il tratto compreso fra piazza Valdesi e via degli Oleandri. Ciò per consentire il passaggio dei mezzi dediti al trasporto delle merci e, di conseguenza, dei fornitori delle attività commerciali della zona.

Il blocco all’accesso di auto e moto riguarderà quindi il tratto compreso fra via degli Oleandri e via Anadiomene, nonchè fra via Circe e via Teti. L’Amministrazione comunica inoltre che sono in corso delle interlocuzioni con la compagnia che gestisce i lidi del litorale di Mondello per realizzare delle attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Fatto già annunciato nelle scorse settimane per cercare di popolare un tratto stradale che, in passato, ha fornito ben poche attrattive a cittadini e turisti.